Более 200 тысяч рублей собрали организаторы благотворительного концерта для маленькой Светы Протопоповой

Вчера звезды якутской эстрады дали благотворительный концерт в помощь Свете Протопоповой. Акция «Доброе сердце», призвавшая якутян помочь маленькой Свете, которая борется с тяжелой болезнью, объединила многих якутян. Люди перечисляли помощь на банковские карты родителей, отправляли смс на номер 3443, участвовали в благотворительных аукционах, проводимых в Инстаграм на аккаунте sos_deti_yakutii. Так и вчера – на концерт поддержать Свету и ее родителей пришли жители и гости города Якутска – зал был полный.

Концерт вели известный певец и конферансье Мирослав Егоров и очаровательная ведущая Анна Попова-Баснаева.

Как рассказала тетя Светочки Розалия Рожина, во время концерта также была организована ярмарка:

«Для зрителей мы подготовили на продажу домашнюю выпечку, поставили ящик для сбора средств. Всего в помощь Свете мы выручили 219 320 рублей. Хочу поблагодарить всех артистов, всех зрителей, всех тех, кто помог нам организовать этот концерт. Огромное всем спасибо и низкий поклон!»

Сегодня Света с родителями находятся в клинике в Израиле. Девочка, по словам Розалии Матвеевны, уже проходит лечение на лучевом аппарате.

Всего на сегодня собрано более 4,6 миллионов рублей из общей суммы лечения в 7,7 миллионов рублей.

Напоминаем, как еще можно помочь Свете: перечислить помощь на карточки родителям, отправить смс на номер 3443 с текстом Якутия пробел сумма пожертвования, участвовать в благотворительных аукционах, проводимых в Инстаграм аккаунте общественной организации @sos_deti_yakutii.

Реквизиты:

карта мамы Протопоповой Александры Руслановны л/с в Сбербанке 40817810276060021640 номер карты 4279361004475747 моб.банк привязан к номеру +7(914)2926882

карта отца Протопопова Сергея Васильевича л/с 40817810576000604727 номер карты: 4276760356117810, моб.банк привязан к номеру +7(964)4236575