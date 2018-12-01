Более 200 местных товаропроизводителей посетили зональный форум

Предприниматели из 12 районов приняли участие в зональном форуме местных

товаропроизводителей «Выбирай наше — местное» в Чурапчинском улусе,

организованном администрацией муниципального образования «Чурапчинский улус

(район)», Министерством предпринимательства, торговли и туризма Республики

Саха (Якутия), Центром поддержки предпринимательства Республики Саха

(Якутия) и Ассоциацией крестьянских хозяйств и кооперативов Республики Саха

(Якутия). Общее число участников форума составило более 200 человек.

Украшением форума стала выставка местных товаропроизводителей: мясная и молочная

продукция, мучные и хлебобулочные изделия, сувениры, товары декоративно-

прикладного искусства, мебельная продукция и многое другое были представлены на

прилавках экспозиции.

Кроме того, на форуме все желающие могли проконсультироваться у представителей

коммерческих банков, экспертов в сфере налогообложения и применения контрольно-

кассовой техники.

На протяжении дня, в рамках форума, прошли деловые мероприятия для

предпринимателей с участием органов исполнительной власти, институтов развития

предпринимательства и общественных организаций в целях выстраивания эффективного

взаимодействия.

Первым деловым мероприятием стала биржа контактов. Мероприятие прошло в

дружеской обстановке, где участники представили свою продукцию и услуги в целях

налаживания деловых контактов и расширения рынка сбыта.

Для сельхозтоваропроизводителей ключевыми мероприятиями форума стали прямой

диалог с заместителем министра сельского хозяйства Николаем Афанасьевым и круглый

стол на тему «Актуальные вопросы сельского хозяйства». Представители крестьянских

хозяйств и кооперативов смогли напрямую задать вопросы замминистру и получить на

них ответы. Самый волнующий и неоднократно заданный вопрос был связан с арендой

земельных участков.

«Мы пришли к общему мнению, что нам, Министерству сельского

хозяйства республики, совместно с Минимуществом необходимо организовать семинар,на котором мы смогли бы решить проблемные вопросы земельных участков ивыработать механизмы имущественной поддержки», — комментирует Николай

Афанасьев.

Помимо этого на круглом столе по актуальным вопросам сельского хозяйства обсудили

государственную поддержку агропромышленного комплекса, основные изменения в

налоговом законодательстве в части налогообложения сельскохозяйственных

товаропроизводителей, условия и порядки оказания поддержки семейных фермеров в

2019 году, внедрение автоматизированной системы «Меркурий» и вопросы участия

крестьянско-фермерских хозяйств в деятельности сельскохозяйственных кооперативов.

На круглом столе «Актуальные вопросы ведения предпринимательской деятельности»

представители республиканских институтов развития предпринимательства

проинформировали участников о механизмах государственной поддержки. Модератором

круглого стола выступил заместитель министра предпринимательства, торговли и туризма

РС (Я) Максим Прокопьев. В начале круглого стола он рассказал об основных

направлениях деятельности Министерства предпринимательства, торговли и туризма РС

(Я). Генеральный директор Региональной лизинговой компании Татьяна Бравина

объяснила предпринимателям, как и на каких условиях можно получить

производственное оборудование в лизинг, представитель Фонда развития

предпринимательства Захар Нехоруков презентовал кредитные продукты для бизнеса,

генеральный директор Центра поддержки предпринимательства Зоя Седалищева

рассказала участникам о комплексной информационно-консультационной поддержке,

которую оказывает Центр, осветила работу республиканского Портала малого и среднего

предпринимательства, а также поделилась планами по оказанию финансовой поддержки

предпринимателей на следующий год, генеральный директор Бизнес-инкубатора Максим

Карбушев рассказал об успешном опыте работы сети Бизнес-инкубаторов в районах, об

образовательной поддержке предпринимателей проинформировал представитель Бизнес-

школы Николай Жирков. А также участники круглого стола получили информационную

помощь от экспертов в сфере налогового законодательства и применения контрольно-

кассовой техники.

Третий круглый стол прошел на тему «Развитие декоративно-прикладного искусства и

традиционных художественных промыслов в разрезе предпринимательства и бизнеса».

Предпринимателей, занятых в сфере народных художественных промыслов больше всего

беспокоили вопросы государственной поддержки. Участники круглого стола выразили

желание иметь возможность получить кредит под выгодные проценты с отсрочкой

платежа на 2-3 месяца, так как в первое время начинающему предпринимателю сложно

выйти в плюс.

Образовательная часть форума включала в себя проведение семинара на тему «Как

устанавливать цены, скидки, акции. Как правильно заработать». Приглашенным спикером

семинара выступил директор консалтингового центра «Focuspro» Дьулустан Иванов.

Участники семинара получили массу полезных советов для развития бизнеса.

Мастер-класс «Муссовые торты и пирожные» от предпринимателя Натальи Ивановой

вызвал большой интерес среди кондитеров. 12 участниц из разных районов и города

Якутска за два дня, с 28 по 29 ноября, благодаря наставлениям опытного кондитера,

научились делать современные муссовые десерты и шагнули в новую ступень своего

мастерства.

По итогам зонального форума традиционно была принята резолюция, куда были

включены мероприятия, способствующие развитию местного товаропроизводства. Также

на закрытии Форума состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между

Региональной лизинговой компанией Республики Саха (Якутия) и муниципальным

образованием «Чурапчинский улус (район)».

Чурапчинский зональный форум местных товаропроизводителей «Выбирай наше —

местное» был последний из 10 проведенных зональных и районных форумов

предпринимателей в 2018 году по заказу Министерства предпринимательства, торговли и

туризма РС (Я) и Центра поддержки предпринимательства РС (Я). Подобные зональные

форумы прошли также в Амгинском, Намском, Горном, Хангаласском, Мегино-

Кангаласском и Ленском улусах, а также районные в Верхоянском, Оленекском,

Булунском, Анабарском улусах.