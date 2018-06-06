Более 20 фрагментов ракетоносителя «Союз-2», найденные в Якутии, отправлены на космодром «Восточный»

Спасатели Службы спасения Якутии в составе 4 человек, под руководством заместителя начальника Аэромобильного поисково-спасательного подразделения ГКУ «Служба спасения РС(Я)» Павла АЛЕКСЕЕВА, совместно с сотрудниками Роскосмоса, Авиалесоохраны и Экологами провели дополнительные работы по поиску фрагментов ракетоносителя «Союз-2».









По результатам проделанной работы спасатели нашли более 20 фрагментов оставшихся после 3 запусков ракетоносителя «Союз-2». Все части погружены в 2 контейнера и отправлены наземным транспортом на космодром «Восточный».



Фото предоставлены сотрудниками Роскосмоса