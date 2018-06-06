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Экология
6 июня 2018, 0:16
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Более 20 фрагментов ракетоносителя «Союз-2», найденные в Якутии, отправлены на космодром «Восточный»

Спасатели Службы спасения Якутии в составе 4 человек, под руководством заместителя начальника Аэромобильного поисково-спасательного подразделения ГКУ «Служба спасения РС(Я)» Павла АЛЕКСЕЕВА, совместно с сотрудниками Роскосмоса, Авиалесоохраны и Экологами провели дополнительные работы по поиску фрагментов ракетоносителя «Союз-2».




По результатам проделанной работы спасатели нашли более 20 фрагментов оставшихся после 3 запусков ракетоносителя «Союз-2». Все части погружены в 2 контейнера и отправлены наземным транспортом на космодром «Восточный».

Фото предоставлены сотрудниками Роскосмоса

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Источник: Специалист по связям с общественностью ГКУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)» Мария САМСОНОВА.
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