Более 170 горожан обратились в администрацию Якутска

В Окружной администрации прошел общероссийский день приема граждан, приуроченный ко Дню Конституции Российской Федерации. Прием провели руководство города, руководители департаментов и управлений мэрии, а также руководители округов и пригородов.

В этот день на прием обратились 175 горожан. Жители интересовались вопросами переселения из ветхого и аварийного жилья, предоставления земельных участков, предоставления услуг управляющими компаниями, благоустройства дворовых территорий, качества воды, обеспечения теплом и газоснабжения.

«Все обращения были зарегистрированы. Если вопросы не требовали дополнительной проработки, горожане на месте получали исчерпывающие ответы. Все обращения взяты на контроль. По истечении срока исполнения гражданам будут даны ответы», — рассказала и.о. начальника отдела по работе с обращениями граждан и организаций ОА г. Якутск Альбина Николаева.

Те горожане, кто по каким-либо причинам не смог прийти на личный прием, смогли задать свои вопросы по телефону.

Самое большое количество обращений поступило в адрес Департамента жилищных отношений – 14, а также в Агентство земельных отношений – 10.

Наиболее активно обращались жители Промышленного и Сайсарского округов. Среди пригородов больше всего заявителей зарегистрировано в с. Маган и Хатассы.

Общероссийский день приема граждан – самый массовый, но отнюдь не единственный день, когда население может напрямую обратиться к руководству города Якутска. Глава города Сардана Авксентьева и ее заместители ведут прием граждан еженедельно.

С начала года зарегистрировано 4284 обращений граждан по различным вопросам.