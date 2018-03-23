Более 160 кг санкционных груш изъяли у продавца в Якутске

Это четвертый подобный случай в этом году.

Россельхознадзор провел сегодня контрольные мероприятия по выявлению санкционной продукции на одной из продовольственных баз столицы. Груши из Польши были обнаружены у гражданина Узбекистана, всего 15 ящиков весом 164 кг. Изъятые фрукты увезли на городскую свалку и уничтожили.

С 2015 года в стране действует закон, по которому вся незаконная продукция должна быть уничтожена. За это время в республике был зафиксирован 41 случай подобного нарушения.