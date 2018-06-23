Более 15 000 человек приняли участие в торжественном открытии Ысыаха Туймаады – 2018

23 июня под звуки священного алгыса в Центральном тусулгэ состоялось торжественное открытие Ысыаха Туймаады – 2018. Участие в мероприятии приняли председатель Комитета Федерации по международным делам Константин КОСАЧЕВ, врио главы Якутии Айсен НИКОЛАЕВ, председатель Государственного собрания ( Ил Тумэн) Александр ЖИРКОВ, и.о. главы города Якутска Дмитрий САДОВНИКОВ, председатель Якутской городской Думы Александр САВВИНОВ, а также председатель российско-японского «Дискуссионного клуба» Палаты советников Парламента Японии, министр по вопросам экономического сотрудничества с Россией Хиросигэ СЭКО.

Открывая торжество врио главы Якутии Айсен Николаев обратился к якутянам с приветственной речью, где отметил, что Ысыах является самым масштабным национальным праздником в мире.





«За эти годы Якутск, благодаря нашей с вами работе преобразился. Стал вровень с другими крупными городами нашей страны, широко известен по всему миру. Я выражаю благодарность жителям Якутска за ту поддержку, которую я всегда чувствовал в своей работе. Президент нашей страны Владимир Путин наделил меня обязанностью исполняющего главы нашей республики во благо нашей республики, во благо каждому из якутян. Вы всегда будете мне опорой. Мы вместе будем делать все, чтобы наша республика развивалась более серьезными темпами. Моей главной задачей поставлено консолидация всех якутян, независимо от национальностей , во взглядах и религиозных соображениях . Мы вместе сделаем нашу республику лучшим регионом нашей страны, где люди будут жить богато и счастливо»,- сказал он





В торжественном открытии участие приняли свыше 15 000 человек. После торжественной части якутян ждет насыщенная культурная программа. На местности Ус Хатын площадью 28 гектар пройдут 111 программ на 20 площадках.

«Всего планируется свыше 65 концертных программ, 5 спортивных, порядка 7 конкурсных. В развлекательных мероприятиях задействовано более 1200 человек. 8 взрослых и 10 детских коллективов, а также 3000 артистов», — поделилась Василина КРИВОШАПКИНА, менеджер культурных программ Окружной администрации города.

Напомним, в прошлом году за два дня Ысыах Туймаады посетило более 180 тысяч человек