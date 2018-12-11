Более 130 жителей Якутии пострадали от недобросовестных застройщиков

Сегодня, 11 декабря 2018 года, в прокуратуре республики под председательством прокурора Республики Саха (Якутия) Николая Пилипчука состоялось межведомственное оперативное совещание посвященное вопросам состояния законности и повышения эффективности работы органов прокуратуры, государственной власти и местного самоуправления, контролирующих органов республики в сфере соблюдения прав граждан-участников долевого строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости.

В работе совещания участвовали председатель Правительства Республики Саха (Якутия) Владимир Солодов, а также руководители и представители территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти и правоохранительных органов республики, органов местного самоуправления, застройщики объектов долевого строительства.

Открывая совещание, прокурор республики Николай Пилипчук отметил, что во взаимодействии с органами исполнительной власти и контролирующими органами принят ряд мер направленный на обеспечение прав граждан- участников долевого строительства. За 2017 год, прошедший период 2018 года прокурорами выявлено порядка 180 нарушений закона, в целях устранения которых принято около 120 мер прокурорского реагирования, в том числе по материалам прокурорских проверок возбуждены и расследуются уголовные дела.

Вместе с тем соблюдение прав участников долевого строительства обеспечено не в полной мере.

По состоянию на 30.11.2018 в Республике Саха (Якутия) 62 застройщиками с привлечением денежных средств граждан возводится 110 многоквартирных домов. Между застройщиками и гражданами заключено 8 724 договора участия в долевом строительстве на общую сумму 29 056 млрд. руб.

Из указанных домов по 6, находящимся в г. Якутске и в с. Чурапча Чурапчинского улуса, возведение приостановлено либо осуществляется с нарушением установленных сроков. В реестр пострадавших граждан включено более 130 человек, которыми заключены договоры участия в долевом строительстве на общую сумму свыше 329 млн. руб. Кроме того, на контроле находятся объекты долевого строительства, по которым переносились сроки ввода в эксплуатацию.

В связи с этим, по обозначенной тематике заслушана информация заместителя прокурора республики Александры Алексеевой, министра архитектуры и строительного комплекса республики Павла Аргунова, руководителя Управления государственного строительного и жилищного надзора республики Натальи Чусовской, иных участников совещания.

В этот же день прокурор республики Николай Пилипчук объявил предостережения о недопустимости нарушений закона и прав участников долевого строительства ряду застройщиков.

По итогам состоявшегося обсуждения участниками совещания определены необходимые меры в целях обеспечения законности в указанной сфере.