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Культура & Образование
9 декабря 2018, 11:07
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Бохсуруйуу Дмитрия Артемьева

7 декабря Национальный театр танца представил этнобалет «Бохсуруйуу» по мотивам шаманизма, посвященный 55-летию аксакала театра, народного артиста Республики Саха (Якутия), заслуженного артиста Российской Федерации Дмитрия Артемьева. Он собрал деятелей культуры и искусств, вип-гостей, поклонников и почитателей, ветеранов хореографии, седовласых пенсионеров, молодежь и студентов, родственников, близких и родных, одноклассников, однокурсников, друзей, – были и поздравления, и цветы, и горячие аплодисменты после каждой картины этнобалета!

  

Из истории создания: премьера состоялась 15 марта 1997 г. В постановочную группу вошли известные деятели искусств: композитор Владимир Ксенофонтов, автор либретто и режиссер-постановщик Афанасий Фёдоров, хореограф-постановщик Геннадий Баишев, художник-постановщик Мария Ядрихинская, дирижер-постановщик Николай Петров. Этнобалет имеет «счастливую судьбу», в течение 21 года зрители с большим интересом смотрят в Якутске, Нерюнгри. В апреле 2005 г. состоялись гастроли-турне по 3 центрам заречных улусов — в Ытык-Кюеле, Чурапче, Борогонцах с показом этнобалета. По приглашению Государственного театра Наций этнобалет был представлен на сцене Российского академического молодёжного театра (Москва, 1997), ДК «Электросила» (Санкт-Петербург, 2000), ДК «Нефтяник» (Сургут, Ханты-Мансийский Национальный Округ, 2000).

В 2004 г. за раскрытие сложнейшего духовного мировоззрения и гармоничное исполнение всех компонентов этнобалет «Бохсуруйуу» был удостоен диплома I степени электронного театрального фестиваля этно-арта «Кугу Сорта» Республики Марий Эл. За создание музыки этнобалета композитор Владимир Ксенофонтов был награждён бронзовой медалью и дипломом I степени им. Сергея Рахманинова.

«Бохсуруйуу» — в переводе с якутского означает извлечение шаманом душевной и физической болезни с больного. Один из специфических приёмов изгнания злого духа в камлании шамана. В основу этнобалета лежит история молодого деревенского парня, на которого пал жребий стать шаманом. Дух умершего Великого Шамана предвещает себе молодую замену. О «Бохсуруйуу» написано много статей ведущими критиками, балетоведами, знатоками фольклора, хореографами, сняты видеоверсии на НВК «САХА». «Бохсуруйуу» — эпизоды шаманского камлания, выплески психоэнергии сильного человека во имя чужой отлетевшей души, которую нужно вернуть в бездыханное тело. Якутский вариант «жизни после жизни». Или языческая версия христианского самоотречения (борьба со злыми силами требует от шамана физических и духовных жертв). А с внешней стороны – классическая иллюстрация к теории мифа: культурный герой, сражающийся с демоническими силами и с хаосом, контексте и в отторжении с духами-помощниками и духами-врагами. Балетмейстер Геннадий Баишев строит впечатляющее шоу, в котором Нижний, Средний, Верхний миры якутского эпоса, густо населённые людьми, хвостатыми чертями, белыми старцами, духами Ворона, Собаки, Телёнка и.т.д. – объединены в пантомимно-танцевальном ритуале, а сложное либретто воплощается в логичной цепи «посвящения в шаманы». Эсктатические танцы – притопы; спокойные хороводы «айыы» (добрых божеств»); гримасы бесов, один из которых держит в руках собственную голову, а другой берёт форс собственным хвостом… Все это воспринимается сторонним, неякутским взглядом точно так же, как любое красивое, хорошо сработанное и непривычное действо: чем больше любуешься, тем больше нравится. (Майя Крылова. «Терпсихора на вечной мерзлоте». «Независимая газета», Москва, 07.04.1998 г.).

«Бохсуруйуу» — воздействует на публику могучей, несомненно целительной энергетикой, учит нас магическому мышлению, выводит сюжет и идею за пределы привычного, повседневного… Когда видишь сочиненные Геннадием Баишевым композиции, так раскалено, бурно, иногда буйно выплясываемые всеми участниками, сама собой возникает странная ассоциация с нашими музыкальными новациями начала столетия. Приходят на память и Прокофьевская «Скифская сюита» и «Весна священная» Стравинского. С одной лишь «мелкой» оговоркой. Для российских гениев- новаторов корни, истоки, прообраз древних культур являлись в сильной степени экзотическим материалом, исходным импульсом в поиске чисто современных средств экспрессии. Для музыки и хореографии «Бохсуруйуу» корни, истоки, прообразы не являются лишь принадлежностью эпох. Всё здесь, рядом с нами, составляет органическую часть нынешнего бытования. А потому звучит современно. Воспринимается не стилизацией, но портретом народа – с его сложнейшей системой космических взглядов, его традициями, его тысячелетними преданиями». (Музыковед Е.Луцкая «В окружении демонов», «Музыкальная жизнь» № 11,1998 г.).

После показа этнобалета в Санкт-Петербурге в 1998 году, профессор, доцент кафедры балетмейстерского факультета Санкт-Петербургской государственной консерватории, заслуженный деятель искусств РФ А. Полубенцев свой восторг артистом выразил так:

«…Очень яркое впечатление и на меня, и на зрителей произвёл молодой солист, исполняющий главную роль. Очень темпераментный, красивый, обладает сильным магическим даром…».

Высокий уровень профессионализма и чистоту исполнения танцев в спектакле подчеркнула на пресс-конференции народная артистка России Наталья Касаткина, яркость ведущих солистов отметила главный редактор журнала «Балет» Валерия Уральская, редактор «Музыкальной жизни» Владимир Киселёв и другие. О его интересной творческой индивидуальности подчёркивала заслуженный деятель искусств РС(Я) Л.Габышева (// Талантливый самобытный коллектив. «Балет» — 1999г., март – апрель-с.-11.). Высокое мастерство и профессионализм артиста Дмитрия Артемьева было отмечено дипломом Фонда Дягилева в 1998 году.

На протяжении 21 года главную роль молодого шамана Сээнэгэя исполняет непревзойденный артист, юбиляр Дмитрий Артемьев – такой же долгожитель, как сам этнобалет. Как удачно утвердили его на эту роль постановщики. Честь и хвала им за правильный выбор! Мастер сцены, обладатель великолепной актёрской игры исполнил роль Сээнэгэя – молодого сельского паренька — сенокосчика так же, как и премьере! Большой танцевальный опыт, постоянное совершенствование и ежедневный изнурительный труд – результат работы неутомимого труженика – фаната, творца Дмитрия Егоровича! В этой роли Дмитрий находится на сцене с самого начала действия и до конца. На нем одежда шамана весом 3-4 кг и тяжелый бубен. Дмитрий демонстрирует сложные по технике исполнения
движения, погружается в психологически сложную роль, убедительно расставляя акценты в каждой картине. А картин всего девять, и каждая из них несет большое смысловое действие – ритуал.

После этнобалета я встретилась со зрителями и вот, что они поведали:

Марьяна Оконешникова:

«Я всегда с волнением смотрю этот спектакль. Такая завораживающая, сильная музыка, с первой ноты овладевает мной и увлекает за собой. Вот, вот и что-то случится. Дима – сильный танцор, сильный актер, с редкой харизмой. Эта роль, конкретно его. Ему сильно повезло, что выбор постановщиков пал на него. В этот раз в картине «Верхний мир» были заняты участники детского танцевального ансамбля «Бриллианты Якутии» среди, которых моя дочь Элеонора. Ей тоже очень нравится музыка этнобалета, для неё большая честь и ответственность выступать рядом с профессиональными артистами. С большим удовольствием она принимает участие в спектаклях театра, ведь её руководители выходцы это коллектива – известные танцоры Зоя и Афанасий Соловьёвы. Дмитрию желаем крепкого здоровья и счастья в профессии и счастья в жизни!».

Лариса Григорьева:

«Мне больше всего понравилась картина «Нижний мир» — танец бесов. Такая бешеная энергия, такая музыка. Страшные нечисти Нижнего мира кружат по сцене. У одного из них головы нет, он держит ее на руках. Падая теряет её, потом лихорадочно ищет и находит. Один из бесов сильно хромает, с травмированной ногой. А третий бегает по сцене, успевая при этом крутить собственный хвост. Нечисти абаасы – духи, они разные, танец угловатый с резкими движениями, вместе они создают хаос на сцене. В середине танца они рассекают главного героя, затем оставляют Старому Шаману. Я сегодня поддерживаю своего сына Кирилла, который занимается в ансамбле «Бриллианты Якутии, ну и, конечно от всей души от имени нашей семьи поздравляю Дмитрия Артемьева с 55-летием. В 55 лет так танцевать, выглядеть, это вообще потрясающе».

Венера Саввинова:

«С творчеством Дмитрия Артемьева знакома давно. Как только узнала о предстоящем его юбилее, сразу приобрела билеты. Сегодня здесь я с сыном и дочкой. Очередной раз окунулись в сюжет этнобалета. Выражаю, конечно, свое восхищение, годы не берут артиста. Он также свободно двигается, демонстрируя великолепное актерское мастерство. Желаю юбиляру энергии, здоровья, оптимизма и большого личного счастья».

Изабелла Егорова:

«Сегодня сбылась моя мечта! Это было давно, когда я училась в балетном училище, мы пришли смотреть этнобалет «Бохсуруйуу». Мы сидели на самом последнем ряду. Посмотрев этнобалет, я получила большое удовольствие. Тогда у меня появилась мечта. МЕЧТА! Я загадала желание стать заслуженной артисткой и станцевать вместе с дуэтом с самим Дмитрием Артемьевым. Спасибо художественному руководителю Светлане Прокопьевне за доверие. Спасибо Дмитрию! Твой труд является для меня примером и стимулом! Я счастлива и благодарна судьбе за такого друга, наставника и партнера, как ты! Сил тебе космических! Вдохновения творческого! Преклоняюсь перед твоим талантом! С Днем рождения! С юбилеем! С присуждением звания Народный артист РС(Я)»!

Елизавета Петрова:

«Мне понравилось буквально все, но хочу отметить картину «Верхний мир». Божества Верхнего мира после танца нижних абаасы увлекли зрителей в красивейшее место – мир грез и фантазии, яви и действительности, красоты и очарования, чистоты и легкости, покоя и доброты. Очень красивая балетная пара с маленькими ангелочками – детишками показали невероятно нежный и красивый танец. Дмитрию Артемьеву желаю дальнейших успехов в профессиональной деятельности,грандиозных гастролей, верных друзей и счастья!».

После показа этнобалета зал чествовал стоя Дмитрия Артемьева. Весь коллектив театра с директором Александром Алексеевым и председателем профкома Юрием Зубковым выразили свое восхищение и восторг. Юбиляра поздравили заместитель министра культуры и духовного развития РС(Я) Владислав Левочкин, Председатель Постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Түмэн) РС(Я) по делам молодежи, физической культуре и спорту Михаил Гуляев (в прошлом тренер Димы по легкой атлетике), заместитель директора Государственного театра оперы и балета Маргарита Васильева, заместитель начальника Управления культуры и духовного развития Окружной Администрации Лариса Андреева, заместитель директора САТ им. Ойунского Данил Марков, представители Администрации МО «Чурапчинский улус» и с родного с. Мугудай, одноклассники, однокурсники, многочисленные родственники, близкие и друзья.

Пожелаем и мы дорогому Дмитрию Егоровичу доброго здоровья, неиссякаемой энергии, исполнения желаний и счастья, мира и добра. Низкий поклон тебе Дмитрий от родного коллектива, наше благословение и благодарность!

Источник: Вера Черноградская
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