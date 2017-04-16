Богословский редактор Саргылана Леонтьева о трудностях перевода изречений царя Соломона с древнего иврита на якутский

Руководитель переводческого отдела Якутской епархии Саргылана ЛЕОНТЬЕВА, награжденная главной епархиальной наградой – медалью священномученика Евгения (Зернова), рассказала SakhaLife, как она нашла свой путь, об особенностях перевода библейских текстов с древнего иврита на якутский, и над чем она сейчас работает.



В Петербурге любила кататься на лодке. Уплывала в тишину. Начало 90-х.

— Саргылана Афанасьевна, как вы пришли к этой миссии – богословский редактор?

— Уверовав в Бога, я решила, что отныне буду работать только для Него. В то время я жила в Петербурге и проходила аспирантуру на филологическом факультете университета. В мыслях видела себя миссионером, или ведущей какой-то христианской передачи на радио, и молилась, чтобы Господь открыл мне такой путь, если он Ему угоден. Года через два меня пригласили в Москву на семинар научно-исследовательского Института перевода Библии. И на этом семинаре, где впервые встретилась наша группа, было решено, что я буду работать богословским редактором якутского проекта. Перед нами стояла задача перевода Нового Завета, поэтому мне нужно было изучать древнегреческий язык и теорию перевода Библии. Переехав через два года в Якутск, я стала работать с известными переводчицами Марией АЛЕКСЕЕВОЙ и Аитой ШАПОШНИКОВОЙ. Помогала им решать текстуальные проблемы и проверяла их работу на всех этапах. Как богословский редактор я отвечала за то, чтобы перевод новозаветных книг соответствовал древнегреческому оригиналу. И в то же время работала проектным координатором, как и многие другие мои коллеги, и апробатором переведенных текстов. Сейчас так же делаю богословскую редактуру, но уже книг Ветхого Завета, и тоже одновременно координирую действия нашего проекта в Якутске.

— Какие языки у Вас рабочие?

— Мои основные рабочие языки: якутский, русский, английский и древнегреческий. И в процессе работы изучаю библейский иврит.

— Перечислите, пожалуйста, ваши переводы по заказу Института перевода Библии.

— В 1975 г. Институт перевода Библии выпустил репринт Четвероевангелия (1858, 1898). Это было задолго до работы нашей группы.

В 1994 г. вышла Детская Библия в переводе А. Шапошниковой и Н. ЛУГИНОВА, мой первый опыт работы как богословского редактора. В то время я жила в Петербурге, а переводчики работали в Якутске. Тексты мы отправляли друг другу через курьеров Постпредства в Москве.

В 1995 г. было издано Евангелие от Марка, наше первое пробное издание. В те годы у нас был один ноутбук на группу, который находился у Марии АЛЕКСЕЕВОЙ, поэтому работа шла очень медленно. К тому же Аита и Мария могли переводить только в свободное от своей основной работы время. В богословском редактировании этой книги участвовала Светлана ДЖОНСТОН из Англии. Книга была консультирована летом 1993 г. в Швеции, но была издана гораздо позднее.

В 1998 г. вышли Евангелие от Луки и Деяния Апостолов в одной книге, т.к. оба были написаны апостолом Лукой.

В 2000 г. так же издали Евангелие от Иоанна и Послания Иоанна и Иакова. Эти книги, как и все Евангелия и Деяния Апостолов, переводила Мария Алексеева, руководитель документационного управления Госсобрания (Ил Тумэн).

В 2004 г. по благословению владыки ГЕРМАНА и его всемерной поддержке впервые в истории народа вышел полный Новый Завет. Перевод Послания к Евреям сделал Валерий БУРЦЕВ из Крест-Хальджая. В переводе Книги Откровения участвовала Светлана ДЖОНСТОН. Литературным редактором Нового Завета стал народный писатель Д.К. СИВЦЕВ – Суорун Омоллоон. Филологическим редактором всего Нового Завета был доктор филологических наук Н.Н. ЕФРЕМОВ. С самого издания Евангелие постоянно читается на богослужениях.

В 2007 г. по заказу владыки ЗОСИМЫ было издано Шестопсалмие в переводе с древнегреческого. Книгу тоже всегда читают на службах.

В 2008 г. по заказу владыки Зосимы вышли репринт Нового Завета и второе издание этой книги с зачалами.

В 2009 г. по его благословению вышла Псалтирь, книга Ветхого Завета. Переводили ее Суорун Омоллоон и я, а народный писатель С.Т. РУФОВ был филологическим редактором.

В 2013 г. по заказу владыки РОМАНА вышла Библия для детей в новом переводе с дополненного русского издания. Филологическим редактором книги был Н.Н. Ефремов.

В 2014 г. так же по заказу владыки Романа издана книга «Библия для детей. Новый Завет». Владыка лично участвовал в дизайне книги.

В 2016 г. по его благословению вышла «Книга Притчей Соломоновых». Презентация состоялась в декабре 2016 г. в зале АН РС (Я). Филологическую редактуру сделала известная писательница, журналистка Рая СИБИРЯКОВА.

Неизменным консультантом всех изданий Института перевода Библии в течение 20 лет был ученый-библеист мирового уровня доктор Дэвид КЛАРК из Англии (Объединенные Библейские Общества). Он несколько раз приезжал в Якутию для консультации новозаветных книг.



Фото ЯСИА.

— И какая из этих работа Ваша любимая?

— Работа над переводом Книги Притчей. Мне очень нравилось оттачивать поэтический язык и искать единственно нужные слова. И в то же время я опасалась перегнуть палку, ведь в древнееврейской поэзии нет поэтических размеров, рифмы, но есть ритм, созвучия и многоуровневый параллелизм. Этот перевод мне очень дорог еще и тем, что в процессе работы моя мама Елизавета Егоровна была первым слушателем и читателем. У нее удивительное чувство языка, которое передалось ей от ее матери Дуны, обладавшей даром импровизации. А также в годы работы над Притчами я имела счастье обращаться за советами к мастеру художественного слова Семену Титовичу Руфову. Он всегда с готовностью отвечал на все мои вопросы. Еще я очень благодарна своему редактору Рае Сибиряковой за чудесные советы и большую поддержку. Но вся эта работа была бы совершенно невозможна без постоянной всемерной помощи Института перевода Библии и архиепископа Якутского и Ленского Романа.



Фото с сайта Православие.ru

Книга Притчей Соломоновых стала юбилейным, десятым по счету изданием на якутском языке, подготовленным Якутской епархией в сотрудничестве с Институтом перевода Библии. Мое желание переводить именно эту книгу тоже учитывалось. Книга Притчей – библейский текст, представляющий собой сборник мудрых афоризмов, изреченных царем Соломоном. Многие из них люди давно используют в повседневном общении, даже не подозревая, что цитируют Библию. Работа над этим переводом длилась несколько лет и была очень непростой, вдумчивой и кропотливой. Однако радость от возможности услышать священный тест на родном языке перевесила все сложности.

Притчи всегда особенно ожидались якутскими читателями. Якуты очень любят афоризмы, пословицы, поговорки, и эта книга — путеводитель мудрости для верующих. А царь Соломон с прошлых веков стал героем нескольких наших народных сказок. У великого якутского писателя Платона ОЙУНСКОГО есть шедевр якутской прозы «Соломон мудрый».

Книга Притчей переводится на якутский язык впервые. Даже сегодня это одна из самых сложных для перевода книг из-за большого количества тончайших терминов, а в XIX веке переводить на язык народа, у которого еще и алфавит не установился, было невероятно трудно. Тем не менее, некоторые высказывания из Притчей нашли отражение в народной якутской мудрости. Возможно, они передавались через живое общение со священниками.

В начале было крайне трудно подступиться к этой книге, найти верную ноту в переводе ее поэтического слога. К тому же работа над ней требовала полного сосредоточения на тексте и углубления в него. Я очень благодарна владыке Роману: в последние годы он благословлял меня уезжать с работой в мой отдаленный Вилюйский улус. Там в глуши я с головой уходила в настоящую якутскую среду и полностью сосредотачивалась на переводе. Это были самые интенсивные и плодотворные годы работы над Книгой Притчей. Но самое сложное — начало, когда неуверенно, на ощупь, входишь в мир очень сложных для перевода терминов.

Было трудно переводить ключевые слова Книги Притчей: благоразумие, проницательность, разум, рассудительность и т.д. и делать это последовательно. Дело даже не в том, что не хватало слов, а в том, что часто одно ключевое слово, понятие невозможно передать одним якутским словом. Его в разных контекстах можно переводить несколькими словами и выражениями, иногда фразеологическими оборотами. Но при этом нужно суметь распознать все компоненты смысла этих эквивалентов, избегать тавтологии, которая воспринимается очень проигрышно. Важно соблюдать системность подхода, чтобы перевод понятий не был хаотичным.

Иногда, действительно, не хватает лексики: в нашей якутской жизни часто нет реалий, о которых мы читаем в Притчах. Простейший пример. В 30:26 говорится о зверьках «шефаним». Они считались очень мудрыми и в Библии упомянуты по меньшей мере раза три. В Синодальном переводе их называют «горные мыши», в Современном русском — «даманы», а в сноске объясняется, что это «грызуны размером с кроликов, обитающие на Ближнем Востоке. Они живут на скалах и способны взбираться по отвесной поверхности». Но если сказать на якутском «дамааннар», то у читателя, никогда дамана не видевшего, никакого образа-картины не возникнет, для него слово останется сочетанием букв.

Во время одной из учебных поездок по Израилю даманы так близко и долго нам позировали, что мне в голову пришла безумная мысль погладить одного из них по спинке. Но не тут-то было — зверька как будто ветром сдуло под камень. Вроде, и увидела их тогда своими глазами, и научную литературу про них читала (даманы, оказывается, ближайшие родственники слонов!), но в конце концов с консультантом все же остановились на горных мышах — по примеру Синодального перевода. И объяснение дали в сноске внизу страницы. Такое решение кажется поражением, но это был продуманный шаг.



В Израиле во время декабрьского семинара, посвященного поэтическим текстам Ветхого Завета Библии. 2016 г.

— Сейчас Вы работаете над переводом легендарной Песни песней. Расскажите об этом и, пожалуйста, можно привести отрывок из нее на якутском языке для наших читателей.

— Однажды в 2004 г. в Москве Д.К. Сивцев – Суорун Омоллоон рассказал мне, что в молодости ему очень хотелось перевести Песнь песней, но в те годы это было невозможно. Когда я рассказала об этом директору нашего Института Марианне БЕЕРЛЕ-МООР, она решила заключить с ним договор на перевод этой книги. Дмитрий Кононович начал увлеченно работать. Переводил он с русского Синодального перевода, а я помогала ему разбирать смысл и редактировала. Перевод, который мы сделали как прозаический текст, был напечатан в 2005 г. в газете «Саха сирэ».

И вот, наконец, настала пора взяться за богословскую редактуру этой древней книги, написанной за несколько столетий до рождества Христова. Традиционно автором ее считается еврейский царь СОЛОМОН. Всего 8 глав, которые таят в себе переводческие проблемы из-за сложных для понимания мест. Сегодня я предлагаю вниманию читателей SakhaLife вторую главу книги. Это глубоко поэтический текст о Любви, полный эвфемизмов, поэтических образов и созвучий. По православному аскетическому толкованию, Песнь песней – аллегория об отношениях Христа и человеческой души. В эти дни я делаю богословскую редактуру и понемногу апробирую. Еще нужно будет дать в сносках объяснения не только к текстуальным проблемам, но и к географическим названиям и незнакомым для якутов реалиям. Например, читатель может не понимать, что такое газель. На днях один мой родственник, фермер, совершенно озадачил меня словами: «Детеныш газели – это та же самая машина «Газель», только с огромными колесами». Этой весной наш текст должен пройти филологическую редактуру и апробацию среди читателей. А осенью его проверит консультант Института перевода Библии. И тогда можно будет готовить книгу к изданию.

— Скажите, зачем нужны якутские переводы Библии и других библейских текстов, если сегодня все саха знают русский язык?

— Так могут говорить единицы. А в улусах и даже в Якутске я встречаю много людей, жаждущих читать Библию на своем родном языке. Помню одну обрусевшую якутку-горожанку, которая всегда читала Евангелия по-русски — так ей было привычней и легче. Но прочитав на якутском «и был пот Его, как капли крови, падающие на землю…» (Лк. 22:24), она впервые заплакала над этими словами.

Таково действие родного языка, оно сродни восприятию человеком матери… Этот язык у тебя в самом сердце, в твоей плоти и крови. Все больше становится якутов даже зимой на ранней якутской Литургии. Некоторые из них преклонного возраста, но немало и совсем юных…

— Саргылана Афанасьевна, спасибо за беседу.

— Спасибо Вам! Да хранит Вас Бог!

ЫРЫАЛАР ЫРЫАЛАРА

2

Кыыс

1 Мин баара эрэ Сарон сибэккитэбин,

сыһыы сардаанатабын.

Уол

2 Сэгэртэйиэм, эн эрбэһин быыһыгар үүммүт сардаанаҕын –

кыргыттартан барыларыттан кэрэлэринэҕин.

Кыыс

3 Тапталлааҕыам, эн тыа быыһыгар үүммүт абрикос маһынаҕын –

уолаттартан барыларыттан ордуктарынаҕын.

Эн күлүккэр олорорбун сөбүлүүбүн даҕаны,

эн отонуҥ мин сиирбэр олус да минньигэс!

4 Доҕорум миигин малааһын дьиэтигэр аҕалан күндүлээтэ,

үрдүбэр таптал былааҕын тэлээртэ.

5 Оо, изюмунан миэхэ сэниэтэ киллэриҥ,

абрикоһунан миигин чэбдигирдиҥ:

мин тапталтан сылбам быһынна!

6 Кини хаҥас илиитин төбөм анныгар укпут,

оттон уҥатынан миигин ыга кууспут.

7 Андаҕайыҥ миэхэ, Иерусалим кыргыттара,

газелларынан, дьиикэй табаларынан:

хаһан бэйэтэ уһуктуор диэри,

уһугуннарымаҥ дуу тапталы, уһугуннарымаҥ!

8 Истиҥ, ити мин тапталлааҕым!

Көрүҥ, кини чугаһаан эрэр:

очуос хайаларынан ойуолуур,

булгунньахтарынан буурдуур!

9 Мин тапталлааҕым эдэр табаны,

биитэр газель тугутун санатар.

Бу эркиммитигэр кэлэн турар,

түннүкпүтүнэн өҥөйөр,

эрэһиэҥкэ быыһынан көрөр.

10 Тапталлааҕым миэхэ эттэ:

«Турууй, сэгэртэйиэм,

тахсыый, кэрэчээниэм!

11 Көрөҕүөн, кыһын ааста,

аны ардах түспэт, ардах кэмэ бүттэ.

12 Сир сибэккинэн симэннэ,

ыллыыр-туойар кэм кэллэ,

ымыы чыычаах чуопчаарда.

13 Инжиир хайыы-үйэ ситэн эрэр,

бинэгирээт ас кутан сыта сайар.

Турууй, сэгэртэйиэм,

тахсыый, кэрэчээниэм!

14 Очуос кэннигэр, суорба таас хайа күлүгэр

саһан олорор холуупчааныам!

Көрдөр дуу миэхэ дьүһүҥҥүн,

иһитиннэр дуу саҥаҕын!

Эн куолаһыҥ эйэҕэстэн эйэҕэс,

эн дьүһүнүҥ көрүөхтэн кэрэ».

15 Биһиэхэ саһыллары тутаттаан биэриҥ,

кыракый саһыллары!

Бинэгирээппитин буомурдаллар –

биһиги сибэккилээн эрэр бинэгирээппитин.

16 Тапталлааҕым – миэнэ, оттон мин – киниэнэбин;

кини барааннарын сардаана ортотугар маныыр.

17 Тыҥ хатыан иннинэ,

түүҥҥү күлүк күрэнэ илигинэ,

эдэр табалыы, биитэр газель тугутунуу,

томтордору, толооннору уҥуордаан,

төнүн дуу дьиэҕэр, доҕоччугуом!