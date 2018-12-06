Боевик в столичном баре

Участковые уполномоченные МУ МВД «Якутское» установили причастность 19-летней девушки в причинении телесных повреждений.

Произошел данный инцидент в одном из питейных заведений, где отдыхала подозреваемая и пострадавшие.

Выяснилось, что в тот вечер у 19-летней подозреваемой произошел конфликт в баре с двумя другими молодыми женщинами. После которого девушки вроде бы успокоились и их пути разошлись около барной стойки, но через некоторое время, когда подозреваемая уже выпила значительное количество алкоголя и собиралась уходить из заведения, ее планы кардинально поменялись. Собиравшаяся уходить посетительница решила соответствовать названию заведения. Возле гардероба она столкнулась с одной из тех женщин, с которыми у нее ранее произошел конфликт. Не раздумывая, после пары оскорбительных фраз, 19-летняя девушка нанесла оппонентке несколько ударов по лицу, от которых последняя потеряла сознание. После этого злоумышленница вышла на крыльцо заведения и встретила подругу первой потерпевшей. Ударом ноги она сбила вторую с ног, в результате чего та тоже получила телесные повреждения.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 112 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет.