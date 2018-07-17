Блогеры Якутска раздают халяву

Путевка в Сочи на двоих, сертификат в фитнес центр, элитная косметика Ohui, палатка, сертификат от фотостудии, салона красоты и это ещё не полный список подарков которые раздают участники социального проекта «Битва блогеров».

Конкурс проходит на странице инстаграм@ bitvablogerovykt. Для участия нужно всего лишь подписаться на всех участников акции, сделать репост записи, присвоить себе номер и уже 23 июля будут подведены итоги с помощью генератора случайных чисел (random.org).

Напомним, что проект «Битва блогеров», направленный на создание положительного имиджа города в медиа-пространстве, социальных сетях, а также вовлечение населения в городские акции, стартовал еще в мае этого года. В сентябре, в День города будут подведены итоги.

Напомним, что организатором конкурса выступает городской портал OneclickYakutsk при поддержке Окружной администрации города Якутска, генеральным спонсором — строительная компания «Трансстрой».

Подробности на сайте http://bitvablogerov.oneclickyakutsk.ru/