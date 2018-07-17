Блогеры Якутска раздают халяву

Путевка в Сочи на двоих, сертификат в фитнес центр, элитная косметика Ohui, палатка, сертификат от фотостудии, салона красоты и это ещё не полный список подарков которые раздают участники социального проекта «Битва блогеров».
Конкурс проходит на странице инстаграм@ bitvablogerovykt. Для участия нужно всего лишь подписаться на всех участников акции, сделать репост записи, присвоить себе номер и уже 23 июля будут подведены итоги с помощью генератора случайных чисел (random.org).
Напомним, что проект «Битва блогеров», направленный на создание положительного имиджа города в медиа-пространстве, социальных сетях, а также вовлечение населения в городские акции, стартовал еще в мае этого года. В сентябре, в День города будут подведены итоги.
Напомним, что организатором конкурса выступает городской портал OneclickYakutsk при поддержке Окружной администрации города Якутска, генеральным спонсором — строительная компания «Трансстрой».
Подробности на сайте http://bitvablogerov.oneclickyakutsk.ru/
Уважаемые читатели!
Комментарии могут быть опубликованы, если они не содержат:
Администрация сайта оставляет за собой право удалять любые сообщения без объяснения причин. Администрация сайта не несет ответственности за содержание сообщений. Мнение автора сообщения может не совпадать с мнением редакции.