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21 марта 2018, 18:19
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Блогеры Якутска поборются за квартиру

В Якутске стартует шоу-проект «Битва блогеров».

В рамках Года добровольца и волонтера в Российской Федерации и Года новаторства в городском округе «город Якутск» в столице республики 2 апреля стартует шоу-проект «Битва блогеров», главным призом которого станет 1-комнатная квартира.

Проект нацелен на создание положительного имиджа города в медиа-пространстве, социальных сетях, а также вовлечение населения в городские акции, проекты.

Организаторами конкурса выступят городской портал One click Yakutsk и строительная компания «Трансстрой» при поддержке Окружной администрации города Якутска.

Автор проекта, руководитель городского портала One click Yakutsk Маргарита Попова: «Сейчас большинство людей активно пользуется социальными сетями. Появилось очень много блогеров, к чьему мнению прислушивается население. Мы подумали, что эти же люди и лидеры общественного мнения могут рассказать в своих блогах о городских акциях, социальных проектах, а также сами принимать в них непосредственное участие и вовлекать других. Это и помощь социально незащищенным слоям населения, и организация экологических субботников, и выступления в качестве спикеров на форумах и конференциях. Однако, как замотивировать их на это? Как начать общественно полезную работу в социальных сетях? Мы долго думали над этим и решили создать проект «Битва блогеров». Нас поддержала строительная компания «Трансстрой» и предложила достойный приз — однокомнатную квартиру в Якутске. Надеемся, что проект принесет много пользы нашему родному Якутску!».

Директор ООО «Трансстрой» Денис Мункоев: «На пути реализации проектов по развитию и освоению застроенных территорий, а также сносу и переселению граждан из аварийного и ветхого жилья, мы считаем очень важным встретить понимание и содействие со стороны населения. И, выступая главным спонсором социального шоу-проекта «Битваблогеров», наша компания хочет донести до населения, что преображение города — это не только прерогатива администрации, промышленных предприятий и застройщиков, но и личное дело каждого человека».

Участником проекта «Битва блогеров» может стать любой человек, достигший 18 лет. Нужно лишь до 30 марта заполнить анкету на сайте http://bitvablogerov.oneclickyakutsk.ru и отправить минутное видеообращение на электронную почту blogerykt@mail.ru. В видеоматериале потенциальным участникам необходимо рассказать, с какой целью они принимают участие в конкурсе, затем пройти кастинг, который состоится 31 марта. По его итогам участниками конкурса станут 30 человек.

По предварительным данным, «Битва блогеров» продлится 5 месяцев и будет состоять из 5 этапов. На протяжении этого времени участники выполняют задания от организаторов, в том числе принимают участие в городских акциях и проектах, примеряют на себе различные профессии – от риелтора до сотрудника Окружной администрации. Обо всем этом они рассказывают в социальных сетях.

В финале проекта останется 10 человек. Победитель будет определен путем народного голосования.

Подробности на сайте http://bitvablogerov.oneclickyakutsk.ru, а также в Instagram-аккаунте @bitvablogerovykt.

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Источник: Городской портал One click Yakutsk
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