Блогеры в печали: Поле с подсолнухами скосят

В августе самым популярным местом для фотографирования стало поле с подсолнухами, которое находится у села Немюгюнцы Хангаласского улуса. Многие блогеры, титулованные красавицы Якутии и обычные якутяне съездили туда ради ярких фотографий. Корреспонденты ЯСИА тоже решили не отставать от тренда.

Подсолнуховое поле находится в селе Немюгюнцы Хангаласского улуса, а если точнее — на 30 участке стационара Якутского НИИ сельского хозяйства. Кроме солнечных цветов, институт выращивает и изучает также кукурузу, суданскую траву, овёс.

За лето поле с подсолнухами стало настоящей меккой для любителей красивых селфи. Странички якутян в социальных сетях буквально пестрят фотографиями, сделанными на участке Якутского НИИ сельского хозяйства.

Большое внимание со стороны якутян стало сюрпризом для учёных. Кандидат сельскохозяйственных наук, заведующая лабораторией кормопроизводства Сахаяна Павлова рассказала ЯСИА, что ученые уже шутливо обсуждают возможность платных селфи на поле. Кстати, в случае дополнительного финансирования центр готов даже соорудить специальную площадку для гостей.

Ухаживает за популярными в сети растениями научный сотрудник лаборатории Антонина Кузьмина. По ее словам, фотографирующиеся не мешают работе, да и приезжают они не в рабочее время.

Посадили подсолнухи, конечно, не для фотоблогеров и не для красоты, а в научных целях. В течение трех лет ученые будут наблюдать, как поведут себя растения на вечной мерзлоте. Все полученные знания распространят по хозяйствам Якутии.

«Важно исследовать сроки посевов, питательную ценность, экономическую эффективность, подобрать лучшие для Якутии сорта и понять, при каких условиях выращивание качественнее. Есть такое понятие, как посадка смеси культур, когда кукуруза и просо растут вместе, улучшая свои свойства и не мешая друг другу», – поделилась с ЯСИА Сахаяна Павлова.

Сотрудничает НИИ с хозяйствами Амгинского, Вилюйского, Мегино-Кангаласского, Намского, Сунтарского, Усть-Алданского улусов и другими районами. Для аграриев сотрудники института проводят лекции и семинары, в любой момент по телефону могут дать консультацию по разным вопросам.

К сожалению, всю эту цветущую красоту уже решили скосить на корм скоту — 23 августа началась уборка урожая. По словам Сахаяны Павловой, зеленая масса из кукурузы, проса и подсолнухов очень питательна, и коровы могут давать больше молока.