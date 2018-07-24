Блогеры нарисовали стрит-арт «Я из Якутии»

Участники социального проекта «Битва Блогеров» создали объект Стрит Арт «Я из Якутии» на фасаде здания «НВК Саха».

На картине изображена необъятная природа Якутии –заснеженные леса, горы и северное сияние.

По словам организатора и автора рисунка Марики Аммосовой данный Арт объект является популяризацией нашей республики.

— «Культ на такой арт начался в Лос-Анджелесе, где есть знаменитая надпись «Made in LA”.

В России также была известная надпись «Я из Сибири» в Новосибирске», — отметила Марика Аммосова.

— «Среди нас не профессионалов. Мы очень старались и очень надеемся, что рисунок понравится гостям и жителям столицы. Я думаю, рисунок будет отлично сочетаться с якутской телевизионной башней в цвете» — подчеркнула участница проекта «Битва Блогеров» Елена Аммосова.