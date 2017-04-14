Блогер Егор Борисов: Невежды или предатели?

Как искажается правда о мировом соглашении 2006 года

Глава Якутии Егор БОРИСОВ оценил возможности блога, формат которого позволяет от первого лица в более свободной форме излагать свои мысли, нежели на его официальном сайте или в интервью СМИ. Приводим пост ньюсмейкера, размещенный на площадке газеты «Якутия», полностью.



Благодарю всех, кто поздравил меня с дебютом на сайте мнений газеты «Якутия». Отдельное спасибо читателям, предлагающим для общения свои идеи, рассказывающим о проблемах. Поступающие в мой адрес вопросы – это те болезненные точки, которые наиболее остро воспринимаются обществом. Одна из таких тем – состоявшийся в воскресенье так называемый «экологический» митинг.

Конечно, каждый человек имеет право высказывать своё мнение – в форме писем в администрацию, заявлений в СМИ, пикетов или демонстраций. И это нормально. Этому можно только радоваться. Многие знают, что возглавив республику, я сразу начал встречаться с представителями общественности, активистами, блогерами. При моём активном участии создавалась общественная палата республики, члены которой теперь уже не стесняются в выражениях, оценивая решения правительства. Так и должно быть. Больше того, исполнительной власти просто необходимо знать честное и открытое мнение граждан по поводу тех или иных своих действий. И сейчас, на мой взгляд, якутяне уже достаточно легко самоорганизуются, абсолютно свободно выражают свои мысли. Не верите – загляните в интернет, почитайте отзывы, комментарии.

Другое дело, когда стремлением людей высказать своё мнение пытаются воспользоваться отдельные товарищи, преследующие узкие политические цели, а иногда личные мотивы.

Как известно, тем, кто пришел на митинг 9 апреля, было предложено подписаться под резолюцией. Не хочу подробно комментировать её первый и третий пункты, касающиеся отрешения Борисова от власти. Потому что всегда говорю: я чист перед законом и своей совестью. А если у кого-то возникают сомнения, то рекомендую и даже прошу – пожалуйста, организуйте общественные комиссии и проверяйте меня, изучайте со всех сторон, как и чем я живу.

Но вот второй пункт резолюции митинга, где была поставлена под сомнение польза для республики от подписанного 19 декабря 2006 года мирового соглашения и прозвучали призывы отказаться от него, чтобы вернуться к прежнему Федеративному договору, меня по-настоящему задел. Здесь уж, простите, промолчать я не могу, поскольку сам был одним из главных творцов заключения того соглашения.

Прежде всего, у меня возникают встречные вопросы. А внимательно ли изучали люди, которые ставили свои подписи под резолюцией, текст Федеративного договора? Знают ли, какие события разворачивались в 2006-2007 годах? Предполагают ли, чем грозит республике пересмотр мирового соглашения? Почему вообще на этой теме до сих пор спекулируют? Почему соглашение, от которого республика только выиграла, преподносится с точностью до наоборот?

Вообще на протяжении последних лет заинтересованные политики и комментаторы наплодили много мифов о том, что якобы «всё имущество республики распродано» и «у нас ничего не осталось». На кого рассчитаны такие голословные умозаключения? Конечно, на не очень подкованных или не особо вникающих в то, что происходит на самом деле людей.

Мне развенчивать эти мифы, прямо скажем, некогда. Во время встреч с населением, если подобные вопросы возникают, я всегда стараюсь рассказывать о таких спорных моментах, доходчиво объяснять и разъяснять народу, где правда, а где вымысел. Но чувствую, что, наверное, мне всё-таки придётся заняться этим более основательно.

Если вспоминать о том, что происходило вокруг компании «АЛРОСА» до заключения мирового соглашения, то ситуация тогда была крайне затруднительной, почти невозможной для благополучного разрешения в пользу республики.

В 2001 году Счётная палата РФ обнаружила, что приобретение права собственности Якутией на имущество ПНО «Якуталмаз» и последующая передача этого имущества в аренду АК «АЛРОСА» были проведены с нарушением федерального законодательства. А именно: при заключении соглашения о разграничении госсобственности в 1992 году не были учтены пункты ранее утвержденного постановления Верховного Совета РФ, регламентирующие принципы такого разграничения. В том постановлении говорилось, что «Якуталмаз» как предприятие добывающей промышленности относится исключительно к федеральной собственности. Этот казус вылился для нас в большие проблемы. Спустя годы, федеральные чиновники обвинили Якутию в незаконном получении арендных платежей на протяжении длительного периода времени и даже потребовали вернуть эти средства.

Имущественный спор между федеральным центром и республикой длился шесть лет. В итоге, при изначально слабой позиции, нам удалось не только убедить Москву вести с нами диалог, но и принять практически все наши предложения.

Во-первых, после внесения изменений в Бюджетный кодекс России, мы стали получать в свою казну налог на добычу алмазов, причём в стопроцентом объёме. Например, в прошлом году в бюджет было перечислено 15 миллиардов, в этом – 16 миллиардов рублей за счёт НДПИ от «АЛРОСА». И прошу заметить: этот налог будет поступать в бюджет республики до тех пор, пока на её территории ведётся добыча алмазов, в то время как арендные платежи должны были закончиться в текущем 2017 году (что следовало из положений арендного договора, заключенного в 1992 году сроком на 25 лет).

Но это далеко не всё, чего мы добились. В целях полной компенсации выпадающих доходов мы переложили на федеральный бюджет содержание целого ряда государственных учреждений науки и образования, а также объектов инфраструктуры, включая аэропортовое хозяйство и автодорогу «Вилюй». Сегодня, более чем через десять лет, очевидно, что принятие того решения было правильным и превзошло самые оптимистичные ожидания.

Наш университет, ставший федеральным, ежегодно получает из бюджета страны миллиарды рублей. То же самое относится к сельхозакадемии, педагогической академии, арктическому институту культуры, научным институтам… Федеральная автодорога «Вилюй» попала в программу реконструкции и асфальтируется. Федеральное казённое предприятие «Аэропорты Севера» ежегодно финансируется для приведения своего имущества в надлежащий порядок. Повторю ещё раз – это десятки миллиардов рублей, и эта нагрузка была снята с республиканского бюджета. Не сделай мы этого в 2006 году, существенная часть средств нашего бюджета уходила бы сейчас на содержание объектов. Логично, что в тех же пропорциях сокращались бы расходы на медицину, образование, жилищно-коммунальное хозяйство…

И, наконец, благодаря заключенному в 2006 году соглашению, мы, несмотря на проведение дополнительной эмиссии, не допустили размывания пакета республики и сохранили в своей собственности 40% акций АК «АЛРОСА», а за счёт отказа от арендных платежей, смогли укрепить предприятие, сделать его более привлекательным для инвесторов. В результате алмазная компания стала публичной, повысила свою капитализацию и стала хорошим, надёжным налогоплательщиком. Только за последние семь лет алмазная компания перечислила в бюджет республики 250 миллиардов рублей. И все эти средства, конечно, идут на обеспечение социальных нужд якутян.

Несмотря на все сложности, мои действия всегда были и будут направлены на благополучие якутян. А говорить о том, что заключение мирового соглашения оказалось для нас вредным, могут только невежды или предатели интересов родной республики, намеренно вводящие простой народ в заблуждение ради собственной выгоды.