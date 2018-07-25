Блэкаут произошел в Якутске и двух улусах

Аварийное отключение ГТУ-1, 3, 4 на ЯГРЭС Новая произошло сегодня, 25 июля, в 9.47 часов утра. Об этом телеканалу «Якутия 24» сообщили в пресс-службе «Якутскэнерго».
«Без электроснабжения остались потребители Мегино-Кангаласского и Горного районов, часть потребителей города Якутска. Дана команда на запуск резервных ГТУ на ЯГРЭС. Причина отключения выясняется», — сообщили в Якутскэнерго.
Очевидцы сообщили, что отключение произошло из-за автокрана, который задел линию в районе авторынка «Лера».
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