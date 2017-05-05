Бланки свидетельств отменены

1 января 2017 года вступил в силу приказ ФНС России от 12 сентября 2016 года №ММВ-7-14/481@ «Об утверждении формы и содержания документа, подтверждающего факт внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц или Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, признании утратившими силу отдельных приказов и отдельных положений приказов Федеральной налоговой службы», В связи с этим упрощается оформление документов при государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, глав крестьянско-фермерских хозяйств, а также при учете налогоплательщиков.

Начиная с 1 января 2017 года, документом, подтверждающим факт внесения записи в ЕГРЮЛ во всех случаях государственной регистрации юридического лица (в том числе при создании, включая создание юридического лица путем реорганизации), является Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц (форма №Р50007).

Также с 1 января 2017 года документом, подтверждающим факт внесения записи в ЕГРИП, во всех случаях государственной регистрации индивидуального предпринимателя (в том числе государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя), является Лист записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (форма №Р60009).

С 1 января 2017 года свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения (форма №1-1-Учет), свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе (форма №1-2-Учет), свидетельство о внесении записи в государственный реестр аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц (форма №15СвФП) оформляются без использования бланка строгой отчетности.