Благовещенские таможенники передали конфискованные мамонтовые бивни амурским ученым

Федеральная таможенная служба поручила Благовещенской таможне передать конфискованные объекты науки в количестве 257 фрагментов бивней мамонта общей стоимостью свыше 2,2 миллиона и весом 75 килограммов Амурскому научному центру Дальневосточного отделения Российской академии наук. Они были задержаны благовещенскими таможенниками в международном пункте пропуска Благовещенск-Хэйхэ.

Должностные лица таможенного органа во главе с исполняющим обязанности начальника Благовещенской таможни Олегом Борисовым в торжественной обстановке передали палеонтологические ценности (части, фрагменты и обрезки бивней мамонта) в лабораторию палеонтологии Института геологии и природопользования ДВО РАН.

Это не первый случай передачи амурским учёным задержанных благовещенскими таможенниками товаров. Коллекция этого научного учреждения неоднократно пополнялась культурными ценностями, задержанными Благовещенской таможней, – зубами мамонта, рогами шерстистого носорога и фрагментами бивней мамонта.