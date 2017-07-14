Благоустройство Якутска: на улицах установлены новые урны

С июля на улицах города Якутска появились новые урны с современным дизайном. По информации начальника отдела надзора за внешним благоустройством МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства», депутата Якутской городской Думы Владимира Аммосова, 129 новых урн установлены на центральных улицах Автодорожного, Октябрьского, Центрального округов, а также в селах Пригородный и Хатассы.

«Урны с современным дизайнерским решением изготовило ООО «Алмаз», которое выиграло торги. С работой они справились в установленные сроки и полностью выполнили техническое задание. При этом стоимость изготовления урн была значительно ниже заводских расценок. Новые урны изготовлены из металла, от старых урн отличаются не только внешним дизайном, но и толщиной стенок и элементами ковки. Старые урны планируем отремонтировать и установить на участках улиц, где урны ранее отсутствовали», — отмечает Владимир Аммосов.

Служба эксплуатации городского хозяйства также дополнительно по муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды» заказала изготовление 79 урн, которые установят во дворах многоквартирных домов. Урны будут выполнены в футуристическом стиле и станут дополнительным элементом благоустройства отремонтированных дворов.