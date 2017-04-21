Благоустраиваем город вместе

Управляющая компания «ЖКХ Губинский» принимает активное участие в реализации приоритетного национального проекта «Формирование современной городской среды» на территории г.Якутска.



Этот проект утвержден правительством Российской Федерации и предусматривает финансовую поддержку в благоустройстве дворовых территорий и создании городских общественных пространств. Помимо средств, заложенных на эти цели в городском бюджете, а это порядка 70 млн. рублей, Якутск дополнительно получит на реализацию проекта еще 141 млн. рублей. Благодаря налаженному взаимодействию с жителями многоквартирных домов и управами городских округов, УК «ЖКХ Губинский» направила в заявочную комиссию предложения по благоустройству 10 дворов в Губинском, Автодорожном и Октябрьском округах столицы.

– «Отрадно, что все больше жителей Якутска понимают: благоустройство дворов многоквартирных домов во многом зависит от их инициатив, и воспринимают нашу управляющую компанию, как доброго и надежного партнера в их реализации. Наглядный пример – участие в проекте по формированию современной городской среды. Поначалу идея воспользоваться бюджетными средствами на возведение детских и спортивных площадок, асфальтирование дворов была воспринята многими горожанами настороженно. Ведь для этого необходимо прямое участие самих жителей и в работах по благоустройству, и в контроле над их качеством. Кроме того, в дальнейшем содержать дворы надо будет общими усилиями самих собственников жилья и управляющей компании. Поэтому порой звучали предложения отказаться от благоустройства, а полученные средства направить на проведение косметического ремонта в домах, замену инженерных коммуникаций и другие неотложные нужды. Однако суть проекта такова, что выделяемые бюджетные средства имеют целевое назначение – благоустройство дворов МКД и создание общественных пространств. Так что можно или получить поддержку от муниципалитета только на эти цели, или не получить ничего. Жители 3,4 и 17 корпусов 202 микрорайона, домов по улицам Дзержинского, 14/2 и 22/2, Орджоникидзе, 35 и 37, Бестужева-Марлинского, 1/1 и 10, а также по Сергеляхскому шоссе, 1 посчитали, что ухоженные и благоустроенные дворы им нужны. Поэтому заявки, соответствующие требованиям проекта, мы вместе с ними подготовили и направили в мэрию», – говорит генеральный директор УК «ЖКХ Губинский» Владислав ДМИТРИЕВ.

Прием заявок на благоустройство дворов в рамках национального проекта «Формирование современной городской среды» завершился 19 апреля, и теперь конкурсной комиссии предстоит выбрать из них наиболее проработанные. Окончательное утверждение дизайн-проектов и решение вопросов с финансированием работ по их воплощению в жизнь должно быть закончено городскими властями до 1 июля.

Подаче заявок на участие в национальном проекте предшествовала большая подготовительная работа, организованная и проведенная УК «ЖКХ Губинский» в тесном взаимодействии с жителями и управами городских округов. Были созданы инициативные группы жильцов, проведены общие собрания собственников жилья, разработаны дизайн-проекты благоустройства дворов, составлены сметы на проведение работ. Их минимальный перечень предусматривает асфальтирование подъездных путей, устройство уличного освещения, установку скамеек и урн. Проекты же, подготовленные при участии управляющей компании «ЖКХ Губинский», разработаны с учетом и перечня дополнительных работ, включающего строительство спортивных и детских площадок и создание зон отдыха.



Первые результаты вскрытия конвертов с заявками от городских управ и управляющих компаний станут известны к концу недели. Мы следим за проектом, призванным сделать наш любимый город более уютным и комфортным, и будем информировать горожан о ходе его выполнения.