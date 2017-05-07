Благотворительный концерт ветеранам подарили продюсер Шадрин и клуб Ротари

Накануне самого великого праздника страны в Национальном художественном музее состоялся ежегодный благотворительный концерт ко Дню Победы.

5 мая в 14 часов на втором этаже музея прошло мероприятие в очень приятном кругу: ветераны, их дети и внуки. Вход был бесплатным, всюду царила атмосфера спокойствия и любви, последнее, стоит отметить, присутствовало до самого конца, а вот что касается спокойствия, то оно очень быстро сменилось весельем, задором и чуть ли не танцами, благодаря народному артисту РС(Я), лауреату международных конкурсов Григорию ПЕТРОВУ, лауреату международных конкурсов, отличнику культуры РС(Я) Лены ЖИРКОВОЙ – Долгун Кыыhа и лауреату республиканских конкурсов Ольги ГОЛДОБИНОЙ, которые на протяжении всего концерта дарили ветеранам свои улыбки, любовь, хорошее настроение и конечно же бесконечные слова благодарности.



Прозвучали известнейшие и любимые всем песни военных лет, которые знает и поет вся страна такие как «Катюша», «Мы за ценой не постоим» из к/ф «Белорусский вокзал» и т.д.



Концерт открыла представительница новейшего поколения, ученица 10 класса, финалистка конкурса чтецов Губинского округа «Спасибо за победу» — Екатерина .АДАМЧУК.

Следом за ней вышел обладатель уникального голоса, звезда театра оперы и балета — Григорий ПЕТРОВ с русской народной песней «Родина», затем Лена Жиркова – Долгун Кыыьа в характерной для нее манере зажигала всех присутствующих своей энергетикой, да и репертуар у нее как на подбор был очень динамичным и танцевальным, а за ней как раз-таки на контрасте выступала Ольга Голдобина с более величавыми композициями, напоминая какой ценой досталась нам победа. Далее в таком порядке артисты сменяя друг друга поздравляли ветеранов.



Данный проект является творением известного мецената, композитора и продюсера Валерия ШАДРИНА, который совместно с клубом РОТАРИ города Якутска каждый год ко Дню Победы проводит бесплатные концерты.

Валерий Шадрин: «С праздником дорогие ветераны, вот знаете мой покойный дядя Ваня, который служил четыре года на войне, говорил, что вначале они всегда кричали: — «Мама моя», «Ийэкэм», потом: «За родину!» и «За Сталина!», все перед боем вспоминали маму, давайте всем нашим матерям и отцам войны скажем спасибо. Ура»!

Концерт прошел на Ура, ветераны и все присутствующие остались более чем довольны: хлопали щедро, от души, всячески подпевали, сидя пританцовывали, а под конец мероприятия на вопрос как им концерт, они очень по-современному поднимали большой палец – Круто!



Кристина ЗАРОВНЯЕВА: Мне очень понравился концерт, Григорий ПЕТРОВ просто молодец, такой шикарный голос про него я, конечно, слышала, а вот Лена Жиркова – «Долгун Кыыьа» и Ольга Голдобина для меня стали настоящим открытием! А ведь я еще сомневалась идти – идти ли на концерт, как хорошо, что все-таки сходила, я очень довольна»!

Спасибо большое Валерию ШАДРИНУ и клубу Ротари Якутска за подобные бесплатные концерты, Асе Львовне за, то что всегда предоставляет зал для подобных событий, ну и самое главное – огромное, космическое, мега вселенское спасибо нашим защитникам, героям – ветеранам, лишь благодаря вам, у нас есть возможность жить и радоваться, учиться, творить, созерцать, чувствовать, понимать, любить! С наступающим Праздником Вас!





Источник: Нарыйана АНДРЕЕВА, Сетевое издание SAKHALIFE.RU