Благотворительный десант в Олекминске

С каждым годом карта благотворительных проектов фонда «Харысхал» расширяется. На днях специалисты фонда отправились с «Благотворительным десантом» в Олекминск, представив обширную программу в муниципальных учреждениях города. По словам жителей, этот социальный проект привнесет значительный вклад в развитие инклюзии в их родном крае.

В течение двух дней в муниципальных учреждениях Олекминска проходили различные мастер-классы, собеседования и уроки доброты для педагогов, родителей и детей. Школьники с интересом отметили важность данного проекта. По их словам, современный мир создан для всех, и дети с инвалидностью тоже должны учиться в школе.

Для родителей особым событием стала встреча с психологом, чтобы помочь своим детям определиться с учебной программой. На круглом столе семьи признались, что не хотят ограничивать ребят и дать им возможность жить в открытом мире, полным разнообразных возможностей и общения. Специалисты фонда поддержали их стремление и поделились своим многолетним опытом работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья.





Два насыщенных дня оставили позитивное впечатление у всех участников. Было затронуто много важных вопросов, посвященных актуальной проблеме социализации и реабилитации детей с инвалидностью. В завершении участники подвели итоги, и каждый выступил со своим предложением о развитии инклюзивного образования в родном городе. Главным итогом поездки стала та инициатива, которую проявили родители Олекминска.

Березин Евгений Геннадьевич, заместитель директора ГБПОУ РС (Я) «Олекминский техникум»:

Миссия благотворительного фонда «Харысхал» заслуживает поддержки и уважения. Мы прекрасно понимаем, как непросто приходится семьям, в которых растет ребенок с ограниченными возможностями здоровья, и с какими трудностями они сталкиваются. Этот благотворительный проект действительно помогает людям. Отрадно, что существуют такие организации, как «Харысхал». Они играют свою важную роль в жизни населения. Благодаря их стараниям мы открываем для себя новые границы этого мира и понимаем, что мы все равны.

Елена Никитина, педагог-психолог:

Для меня было важно получить опыт работы с детьми с инвалидностью, поскольку у нас тоже есть ученики с ограниченными возможностями здоровья. И опыт работы с родителями, чтобы помочь семьям принять диагноз своего ребенка. К сожалению, не все родители справляются с этим, и мы стараемся поддержать их. Именно от нашего позитивного отношения зависит будущее детей с инвалидностью.

Гера Чудинов, 7 лет:

Мне очень понравился мастер-класс по мультипликации. Я нарисовал колобка, потому что это замечательная сказка. Я был так рад, когда посмотрел свой первый мультфильм. Я хочу, чтобы у нас тоже проходили такие интересные уроки. Этот рисунок я подарю фонду, а всем людям пожелаю счастья и здоровья.