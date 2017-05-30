Благотворительному центру КЕМЕ исполнилось  25 лет

Двадцатипятилетие благотворительного центра Кеме отметили на этих выходных в Алданском районе. На юбилейном вечере чествовали дружный коллектив работников предприятия, работающий всегда слаженно и на совесть, несмотря на порой непростое положение дел. Вспоминали тяжелые времена, на которые приходилось становление Кеме, что в переводе означает «помощь». Людям приходилось нелегко: долгие задержки заработной платы, нехватка продуктов питания и оборотных денег. Руководителям района стало понятно, что с разрушением Советского Союза и разрывом наработанных связей и поставок, резким обнищанием населения, потребуется поддержка наиболее незащищенным жителям: пенсионерам, ветеранам, студентам, учащимся.

Создателем Кеме я считаю Никифора Ябловского, по его распоряжению было создано это предприятие, очень большую помощь в становлении оказала Юлия. Песковская, которая в это время работала заместителем руководителя района по социальным вопросам, — вспоминала 4 года назад руководитель предприятия всего общепита района, а затем первый руководитель Кеме Людмила Трошкина. — Здание, переданное под предприятие, было в ужасном состоянии. Большую помощь оказал Александр Дудников, выделил нам бригаду строителей. Руководители предприятий помогали, чем могли. А потом настали времена, когда люди не получали ни пенсии, ни зарплаты. Большую помощь жителям Алдана оказали наше социальное управление. Мы развозили на дом обеды, до 150 обедов в день. ЖКХ, кочегары у нас питались, которые в обморок падали голодный — вот такие времена были. В комбинате Алданзолото было закуплено много торгового оборудования, которое оказалось невостребованным. Мы это оборудование приобрели, центр занятости выделил нашему предприятию деньги на организацию 5 рабочих мест. На эти деньги начали работать. В начале штат предприятия был 6 человек, постепенно все приводилось в порядок, и конечно, за все эти годы создался здоровый коллектив. Я очень благодарна своим работникам, которые со мной начинали. Это люди, которые работали за копейки, не покладая рук.

Постепенно предприятие крепло, ему стало по плечу решать вопросы питания не только горожан, но и приезжающих в краткие поездки жителей близлежащих населенных пунктов. Основным направлением коллектив избрал русскую кухню, экологически чистые продукты питания, здоровый образ жизни. Постоянными и надежными поставщиками сырья стали предприниматели Благовещенска, Нерюнгри и некоторые Алданские торговые организации. Кеме стало в ряд стабильных предприятий в отрасли. Новым директором сейчас является опытный руководитель Елена Стрункина.

«Людмила Николаевна Трошкина сделала не становление, она организовала с нуля это предприятие. Поэтому, конечно, мои усилия это ничто по сравнению с ее титаническим трудом, — рассказала Елена Стрункина. — В течение 4-х лет, что я руковожу Кеме, мы добились многого: обновился коллектив, пришли молодые кадры, повара постоянно проходят переаттестацию, проходят обучение, в высших учебных заведениях учатся новые кадры, обновляем оборудование, проводим косметический ремонт, новое здание в новом виде престало перед вами, разрабатываем новые технологические карты, вводим новые блюда.

Сейчас на предприятии трудятся около 30 человек. И Коллектив, и директор стараются объективно относиться к оценке своего труда. Ко всем замечаниям контролирующих органов или простых посетителей здесь прислушиваются и стараются учесть в работе. Филиалы столовой открыты и работают в двух школах города: СОШ №1 и СОШ №2. В них трудятся штатные сотрудники Кеме. Педагоги и учащиеся очень довольны обслуживанием и питанием. Положительные отзывы поступают и от родителей. Соотношение цена качество устраивает всех.

В это вечер с юбилеем коллектив и директора Кеме поздравил глава Алданского района Северин Поздняков:

Уважаемая Елена Юрьевна, от имени Администрации района поздравляю вас с этим знаменательным днем — 25 лет КЕМЕ. Вроде бы первый значимый серьезный юбилей, но уже столько всего достигнуто, столько благодарных людей в Алданском районе и за его пределами, которые знают, что такое Кеме, ценят его по-настоящему домашнюю кухню, приготовленную с любовью и заботой. Нельзя тут не вспомнить основателей, тех людей, которые стояли у истоков. Людмила Николаевна Трошкина, которая часть жизни своей отдала на возрождение и сохранение этого предприятия. Хорошо, что вы подхватили ее движение и развиваете его. Прирастаете новыми площадями, реализовываете новые блюда и участвуете во всех мероприятиях. Двадцать пять лет — это только начало, развивайтесь и совершенствуйтесь. Уверен, что поток посетителей сюда никогда не прекратится. В Кеме всегда будут приходить, потому что здесь действительно вкусно и качественно кормят. С праздником всех вас, здоровья каждому из вас, новых творческих успехов на кухне.

В связи с 25-летием предприятия почетными грамотами главы района были награждены:

Лебедева Ирина Владимировна (повар пекарь) Минина Людмила Петровна (повар пекарь) Садовская Арина Юрьевна (зав. производством столовой СОШ № 1) Тищенко Татьяна Александровна (главный бухгалтер) Широкова Олеся Васильевна (бухгалтер склада) Трошкина Людмила Николаевна (первый директор МУПАР БЦ «КЕМЕ») Стрункина Елена Юрьевна-директор Рощина Анжелика Юрьевна (повар 5 разряда) Гончарова Елена Геннадьевна (зав. производством столовой СОШ № 2) Гикова Анна Николаевна (повар мясного цеха) Гаврутенко Анастасия Михайловна (повар-кассир) Дьякова Елена Владимировна (зав. производством) Войшнер Татьяна Алексеевна (пекарь 5 разряда) Широкова Валентина Викторовна (кондитер 5 разряда) Хакимова Эльвира Мавлитовна (повар 5 разряда).

За добросовестный и плодотворный труд в сфере обслуживания населения Алдана почетными грамотами главы города были награждены:

Хакимова Эльвира Мавлитовна (повар 5 разряда) Свисакова Ольга Геннадьевна, (продавец) Морозова Наталья Владимировна – (повар 5 разряда) Полушкина Нина Викторовна (пекарь 5 разряда) Гикова Анна Николаевна (повар мясного цеха)

Благодарственными письмами глава района и главы города наградили директора благотворительного центра Кеме Стрункину Елену Юрьевну

Поздравляли коллектив Кеме также Глава Алдана Александр Бугай и благочинный Алданского округа иеромонах Макарий (Золотавин).

Уважаемые гости, Елена Юрьевна. Здесь, почему вкусно? Потому что работают люди с доброй душой, поэтому к вам никогда не зарастает народная тропа, — обратился к юбилярам Александр Лукич. — Вас в городе ценят, любят, уважают. Вы известны не только в районе, вы известны за пределами республики. Я, находясь в Хабаровске, слышал, как сказали наши молодые студенты, которые сейчас находятся на обучении: «Вкусно, но в Кеме лучше»! Вам не страшны любые испытания, третий кризис вы проходите и его переживете, потому что в коллективе прекрасный руководитель и единомышленники.





«Сегодня праздник очень многих людей. Наверное, более посещаемого места общественного питания просто не придумаешь даже в республике. Ведь такого предприятия с таким потенциалом и репутацией наверняка нет нигде более в нашей республике, — отметил отец Макарий. — Кеме — это не просто место, где можно вкусно поесть, это предприятие, делающее большую социальную работу. Я благодарен, что вы оказываете такую существенную помощь Алданскому Благочинию. Вместе с администрацией Алданского района и города мы делаем огромную работу. Я горжусь дружбой с вами, благодарен Богу за то, что у нас с вашим коллективом, с вашим предприятием есть общие традиции. Пищу вкусно готовить может только человек со светлой душой, потому что пища перенимает образ души человека. Потому я уверен, что люди в вашей команде действительно люди с большей буквы, которые на все 300 процентов делают свое дело.

Поздравительные телеграммы Благотворительному центру Кеме с воспоминаниями о становлении, развитии и пожеланиями дальнейшего процветания прислали депутат государственного собрания Ил Тумэн РС(Я) Александр Дудников и генеральный директор санатория «Бэс Чагда» Юлия Песковская.