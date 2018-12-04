Благотворительная акция в «Чудо-парке»

В воскресенье, в рамках юбилейных торжеств Алданского благочиния коллектив ТРК«Чудо Парк» организовал детский благотворительный праздник для детей из социально незащищенных семей МО «Поселок Ленинский» Алданского района.

Подарки ребятне подготовила «Ассоциация строителей АЯМ», а программу артисты Государственного концертного оркестра Якутии. Музыкальная сказка «Маша и медведь» привлекла ребятню яркими музыкальными номерами. А сказочные герои: Машенька, Медведь, Кот Леопольд и Умка своим незаурядным юмором. Дети эмоционально откликнулись на интерактивные сюжет, страшились и радовались вместе с героями, аплодировали понравившимся музыкальным эпизодам, с удовольствием играли вместе с ведущей праздника в игры.

Акция удалась, а номера в исполнении хореографического коллектива «Стрекоза» по традиции украсили праздник, по окончанию которого Алданское благочиние устроило чаепитие.

Иеромонах Макарий (Золотавин),благочинный Алданского округа, отметил важность и значимость оказания подобной помощи. В дни проведения Третьего молодежного Православного форума в Алданском районе эта акция была не единственной. Также участники форума посетили проживающих в хосписе п. Ленинский. Но самой запоминающейся для ребят стало посещение отделений Алданской центральной районной больницы, где участники форума не только общались с больными, но и угощали их яблоками.

Администратор торгово — развлекательного комплекса «Чудо-парк» Лариса Кликоцкая отметила: «Отрадно, что во время проведения нашей акции чаще, чем обычно в жизни, звучали слова «душа», «совесть», «милосердие», «соработничество». Когда слышишь это из уст современной молодежи, становится радостно на душе и спокойно за наше будущее».