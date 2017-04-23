Благодарочка. Ил Дархан собрал бывших ВИПов Якутии

День республики, 95-летие образования Якутской АССР и 25-летие принятия Конституции РС(Я) — эти события хороший повод оглянуться назад и проанализировать пройденный республикой путь, увидеть, какие были достигнуты результаты, и над чем еще предстоит серьезно работать, сказал на встрече 22 апреля Егор Борисов на встрече с руководителями исполнительных и представительных органов власти разных лет.

Егор Борисов рассказал своим коллегам о действующей ситуации в регионе, а также о том, по каким принципам будет развиваться Якутия в ближайшие годы. По его словам, возглавив республику, он определил для себя несколько ключевых целей, которые необходимо было реализовать.

Во-первых, это развитие гражданского общества. По всей республике были созданы общественные объединения, увеличилось количество некоммерческих организаций, призванных консолидировать якутян, сделать так, чтобы население активно участвовало в жизни республики, выражало свою позицию по значимым вопросам, имело возможность влиять на принятие важных решений. Эту задачу, считает глава, удаётся выполнять.

Другой приоритет – последовательное развитие промышленности, которая является базисом всей экономики республики. Глава напомнил, что в 2010 году консолидированный бюджет региона составлял 100 миллиардов рублей. Сегодня же он вырос практически вдвое, и во многом такой результат достигнут благодаря ритмичному развитию промышленных предприятий, приходу в Якутию крупных инвесторов.

Егор Борисов также рассказал о взаимодействии с федеральным центром по привлечению дополнительных средств в бюджет республики, о софинансировании многих государственных программ.

Говоря о социальных обязательствах, Ил Дархан особо подчеркнул, что руководство республики будет и дальше оказывать максимально возможную поддержку учителям, врачам и другим работникам бюджетной сферы.

Очень важной является и поддержка села. Способствовать этому, по словам Борисова, будет принятый в республике закон о сельском хозяйстве. Глава напомнил, что еще сравнительно недавно наблюдался стремительный отток сельского населения, теперь же совместными усилиями с помощью принятия ряда политических решений отрицательную тенденцию удалось остановить. «Сегодня в сельской местности мы строим жилые дома, школы, детские сады, социальные учреждения, дороги, туда приезжают работать молодые специалисты, которые трудятся в различных отраслях. Развитию села и в дальнейшем будет уделяться особое внимание«, — заверил Ил Дархан.

Еще одним приоритетным направлением Егор Борисов назвал развитие столицы республики. Для этого утверждена отдельная стратегия на период до 2032 года, определены цели и задачи. Из бюджета республики Якутску выделяются десятки миллиардов рублей, которые направляются и на строительство социальных объектов, и на благоустройство территорий, и на развитие экономического потенциала растущего города.

Егор Борисов напомнил, что в республике продолжается реализация программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья. Сегодня она выполнена на 70 процентов, но по итогам текущего года будет полностью исполнена.

В числе вопросов, которые волнуют его и требуют дополнительного внимания, Борисов упомянул борьбу с пьянством и коррупцией. На его взгляд, необходимо создать условия нетерпимости в обществе к этим негативным проявлениям.

В целом, как заявил глава, Якутия находится на лидирующих позициях в Российской Федерации по многим социально-экономическим показателям и походит к своему вековому юбилею с достойными результатами, которые достигались, в том силе, стараниями и трудами нескольких поколений руководителей.

Завершая свое выступление, Егор Афанасьевич с большой теплотой выразил слова признательности ветеранам государственной службы, бывшим членам правительства республики разных лет.

«В отличие от моих молодых коллег, я всех вас знаю, со всеми работал. Вы все разные люди – по характеру, по темпераменту, по стилю управления, даже по политическим пристрастиям. Но вас объединяет одно: вы вместе создавали историю современной Якутии«, — резюмировал Борисов, обращаясь к участникам торжественного мероприятия.

Кроме того, он напомнил, что в этом году республика отметит 385-летие вхождения в состав Российского государства. В связи с чем пригласил всех принять активное участие в праздничных мероприятиях, которые по традиции пройдут в Якутске, Москве и Санкт-Петербурге.