Благодарность жителям Якутска от Ивана Слепцова

Уважаемые избиратели Заложного одномандатного избирательного округа №1, дорогие друзья!

Выражаю вам огромную благодарность за ваше доверие на состоявшихся 9 сентября 2018 года выборах народных депутатов Республики Саха (Якутия). Это показатель того, что доверие оказано в целом сфере образования и науки, а также агропромышленного комплекса. Это и большие надежды и чаяния жителей Хангаласского улуса, пригородных поселков и города Якутска на комплексное развитие ключевых отраслей экономики региона.

Со своей стороны, в своей депутатской работе, как представитель избирателей Заложного избирательного округа №1, все свои силы, знания и опыт намерен направить на выполнение ваших наказов и реализацию одобренной вами предвыборной программы, а также на те векторы развития, которые устанавливает руководство страны и республики.

В сотрудничестве и взаимодействии со всеми фракциями Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) я буду системно, комплексно и планомерно защищать ваши законные права и интересы, решать задачи социально- экономического развития тех муниципальных образований, которых входят в представляемый мною одномандатный округ.

Слова благодарности и признательности за поддержку сегодня адресую всему профессорско-преподавательскому составу, студентам, всем работникам Якутской государственной сельскохозяйственной академии, а также своим друзьям, коллегам и соратникам, кто вложил душу в дело нашей общей победы.

Спасибо, друзья! Я оправдаю ваше доверие.

С уважением,

Иван СЛЕПЦОВ, ректор ЯГСХА

Фото с сайта ЯГСХА