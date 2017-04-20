Благодарность транспортной полиции

Вечером 19 апреля одна из пассажирок, прилетевших в Якутск из Сунтара, случайно оставила в салоне самолета одну из своих сумок. Хватилась пропажи только в здании аэропорта Якутска. Естественно службы ее в салон самолета не допустили. Что делать?

Обратилась в окошко полиции, где в аэропорту всегда дежурят сотрудники Северо-Восточного линейного управления МВД России на транспорте. Сотрудник транспортной полиции прежде всего внимательно выслушал пассажирку. И тут же связался с коллегами, разрешая сложившуюся ситуацию. Через несколько минут пассажирке вернули забытую ею сумку.

Параллельно сотрудник транспортной полиции провел с ней профилактическую беседу, отметив, что необходимо быть внимательными со своими вещами. По идее, преступления в данном случае не было, так что это не обязанность транспортной полиции разыскивать забытые вещи. Тем не менее, стражи порядка пошли навстречу пожилой женщине, и в считанные минуты ситуация разрешилась ко всеобщему удовлетворению. А благодарная пассажирка и ее встречающие просили через SakhaLife выразить благодарность отзывчивым сотрудникам транспортной полиции.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU