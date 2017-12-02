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2 декабря 2017, 21:28
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Благочинный Алданского округа стал настоятелем Никольского храма села Жиганск

По благословению архиепископа Якутского и Ленского Романа, с 27 по 30 ноября 2017 года состоялась миссионерская поездка в Жиганский улус благочинного Алданского округа иеромонаха Макария (Золотавина). Указом правящего архиерея отец Макарий стал настоятелем Никольского храма села  Жиганск.

По прибытию вечером первого дня священник совершил благодарственный молебен в храме со встретившими его прихожанами перед иконой святителя Николая Чудотворца, покровителя наслега, а также иконой преподобного Серафима Саровского с частицей его святых мощей, специально принесённых в эти дни на Жиганскую землю.

Во второй день поездки новый настоятель пообщался с главой  Жиганского национального эвенкийского района Алксеем Мандаровым, главой М.Н. «Жиганский наслег» Василием Сорокиным, заместителем главы улуса по социальным вопросам Марией Константиновой и старшим специалистом администрации улуса по спорту Михаилом Анастаховым.

Стороны обсудили вопросы жизнедеятельности и развития Никольского прихода, предстоящий 10-летний юбилей храма в рамках празднования престольного праздника в декабре текущего года и порядок проведения торжественных мероприятий с 15 по 18 декабря. В эти дни в Жиганске пройдут праздничные богослужения, торжественное мероприятие и концерт с участием коллективов наслега и гостей из Алданского района, спортивный турнир по гиревому спорту на кубок Никольского храма, детский конкурс рисунков «Мой храм», а также презентация первого номера приходской газеты «Жиганск Православный».

Далее иеромонах Макарий побывал в общеобразовательной школе, где обучается более 600 детей. В общении с руководством школы был намечен план сотрудничества на ближайшее полугодие, в том числе проведение Рождественских образовательных чтений 15 декабря. После чего состоялась первая встреча-знакомство священника с учителями школы.

В Жиганске также функционирует детский приют временного пребывания детей «Кустук», где команда из девяти человек педагогов и воспитателей во главе с директором Алексеевой Ж.В.    Между приходом и учреждением уже несколько лет осуществляется тесное сотрудничество в организации рождественских и пасхальных детских праздников. Иеромонах Макарий, встречаясь с ребятами и педагогами в первый раз, рассказал о предстоящих праздниках, обратился с просьбой продолжить соработничество в важном деле духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения.

В период проведения престольного праздника храма и Рождества Христова около 90 детей примет участие в детских конкурсах и приходских утренниках. Важным моментом встречи священника и руководства Жиганского Межулусного дома-интерната для пожилых людей и инвалидов стала договорённость о проведении ряда общих встреч начальников учреждения со священником. 15-18 декабря текущего года на базе дома-интерната пройдёт несколько праздничных мероприятий, посвящённых заканчивающейся декаде дня инвалида и Рождественских праздников.

Вечером 28 ноября иеромонах Макарий совершил вечернее богослужение. Священник рассказал собравшимся прихожанам немного о себе, о планах на будущее относительно развития приходской жизни на Жиганской земле, о важности соработничества священника и прихожан храма в миссионерском и просветительском служении на благо ближних, особенно в деле духовно-нравственного воспитания молодёжи.

Утром следующего дня, в день памяти апостола Матфея, была совершена божественная литургия, по окончании которой состоялось таинство крещения над двумя новыми юными членами Церкви Христовой. В этот же день в Никольском храме иеромонах Макарий провёл встречу с членами Приходского совета, во время которой были озвучены существующие проблемы прихода и намечены планы на будущее.

Утром четвёртого дня по инициативе нового настоятеля в районной администрации состоялось рабочее совещание по подготовке празднования Престольного праздника и 10-летия возрождённого Никольского храма. Во время встречи иеромонах Макарий озвучил рабочий вариант программы празднования, а также обратился с просьбой за разрешением проблемных вопросов к представителям государственной власти. Итогом встречи стало распоряжение главы МО «Жиганский эвенкийский национальный район» с графиком проведения мероприятий и ответственными лицами.

По окончанию совещания по просьбе администрации и предпринимателей священник совершил молебном пение в новом, недавно оборудованном подземном складе-хранилище для рыбы сельскохозяйственного кооператива «Жиганский», где благодаря вечной мерзлоте круглогодично держится температура около -12 ‘С.

Запоминающимся окончанием дня для иеромонаха Макария стал поход в краеведческий музей по приглашению директора Михеевой Л.Е., где священник познакомился с историей Жиганской земли, культурой и обычаями ее жителей, интересными экспонатами, рассказывающими о жизнедеятельности и промыслах эвенкийского населения в сложных климатических условиях Арктики.

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Источник: Пресс-служба Алданского района.
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