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3 февраля 2017, 11:25
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Бизнесвумен Марианна Андреева: Недостаточно открыть своё дело. Его нужно ещё и удержать…

— Мне уже сложно представить, что я работаю где-то в бюджетной сфере и согласовываю с кем-то график очередного отпуска, — улыбается моя собеседница. — Я давно привыкла сама распоряжаться своим временем. И кто, кроме меня самой, может лучше знать, когда мне будет лучше поехать в отпуск?
В бизнес-сообществе Марианна АНДРЕЕВА не нуждается в представлении: с кем-то знакома лично, с кем-то связывает многолетняя дружба, с кем-то пересекается по бизнесу.
По её собственному признанию, раньше она была арбитражным управляющим. Однако наступил день, когда ей надоело «убивать» организации и захотелось дать новую жизнь хорошему, полезному делу.

В БИЗНЕС ИЗ НЕФТЯНОЙ КОМПАНИИ

— У каждого состоявшегося бизнесмена в начале пути были свои причины для открытия своего дела. Какие предпосылки у вас? Не нашли работу с достойной зарплатой?
— Если перемотать пленку моей жизни, то в бизнес я перешла из успешной нефтяной компании, которой пророчили большое светлое будущее. У меня была прекрасная зарплата, отличные деловые отношения с коллективом, но так получилось, что я выучилась на арбитражного управляющего. Совмещать две работы стало практически невозможным.
Арбитражный управляющий — это специалист, который ведет процедуру банкротства. В каких-то случаях предприятие банкротилось и грамотно «хоронилось», но в большинстве случаев я проводила процедуру оздоровления предприятия, помогая избавиться от накопившихся долгов. В то время профессия для республики была новая, работы было много, в том числе и в районах. Признаюсь, мне очень нравилось мое дело. Я каждый раз испытывала искреннюю радость от осознания, что помогаю простым людям и родной республике. Причем мне совершенно не нужно было думать о клиентах — они сами приходили по рекомендации тех, с кем я уже работала.

— Работаете на себя, при этом о клиентах не беспокоитесь — завидное положение дел, я бы сказала.
— (Смеется). В тот момент, между прочим, даже не задумывалась и не анализировала эту ситуацию. Делала и, повторюсь, радовалась, что помогаю людям. Однако позже закон ужесточили, и это привело, как я посчитала, к несколько уродливым формам самой сути работы арбитражного управляющего. Получилось так, что чаще нужно было просто банкротить предприятия. Если образно выразиться, как специалист я превратилась в обычного «могильщика» и по всем статьям закона должна была просто закапывать дела. В моральном плане работать стало сложнее, потому что понимаешь, что за каждым случаем стоят труд, старания и судьбы людей. В один из таких моментов пришло осознание, что моя специальность больше не приносит мне радость — это первое. А во- вторых, мне захотелось «родить» свое предприятие, набрать и обучить для него персонал, найти инвестиции и взрастить его — именно это большое внутреннее желание подтолкнуло меня открыть бизнес.

«ТЫ ДУШУ ВЛОЖИЛА В БИЗНЕС-ПРОЕКТ, А КЛИЕНТ НЕ ИДЁТ»

— Между нами, девочками: если сравнивать разработку бизнес-проекта на бумаге, то это примерно как… (задумалась).

— Замужество с обязательной регистрацией брака?
— (Смеется). Тот момент, когда ты решила или придумала открыть свое дело, подобно зачатию ребенка, которого в последующие месяцы вынашиваешь: ищешь инвестиции, работаешь над дизайн-проектом, контролируешь ход ремонтных работ, набираешь персонал и тут же его обучаешь…
И вот всё готово, ты думаешь, что активный период этой работы закончится сразу, как только двери твоего предприятия откроются, и поток клиентов сейчас вот-вот хлынет… В свое время я всё понимала, но в глубине души, думаю, каждый предприниматель верит. Но этого не происходит, и бизнес, в который ты вкладывала душу, не приносит денег — это и можно считать моим боевым крещением.
Ведь глупо предполагать, что после рождения ребенок сразу будет делать всё самостоятельно (улыбается). Всё интересное, как оказалось, начинается в день открытия дверей.

Stitched Panorama

— Думаю, стоит объяснить читателю, что в данном случае речь идет о вашей семейной гостинице «Орто Дойду». Гостиница открылась,.. и?
— Мы провели рекламную кампанию, однако нужного эффекта не было. Почти сразу понимаешь, что есть конкуренция, потому что рынок ограничен. Чуть позже, примерно через несколько месяцев, убедилась в другой простой истине: успех предприятия зависит от персонала. Потому что с клиентом работают сотрудники, а не владелец бизнеса,и именно от их качественной работы, их внутренней мотивации отлично выполнить свои обязанности и зависит процветание бизнеса.
Поначалу думаешь и обращаешь внимание на каждого сотрудника, понимая, что он индивидуальность. Личность. Однако позже открыла для себя такое понятие, как «административное управление». Его можно сравнить с пультом управления: или ты нажимаешь на кнопки, полагаясь на интуицию, или четко знаешь, куда нужно нажать, чтобы была выполнена та или иная функция… Всё это я для себя открыла, когда количество клиентов сократилось и выручка уменьшилась.

— Сказался пресловутый кризис?
— Именно так. В 2013 году, когда гостиница открылась, всё было хорошо, и так продолжалось до конца 2014-го года, пока в стране не наступил кризис. Не знаю, как у других, а я это хорошенько почувствовала на себе. Это проявилось, прежде всего, в оттоке клиентов, что напрямую сказалось на выручке. В результате для меня встала проблема своевременной оплаты кредитов и выдачи зарплаты сотрудникам, которые смотрели на меня в ожидании — естественно, они же ежедневно приходят на работу, выполняют свои функции…
Такая ситуация, когда ты не можешь сказать банкам: «Извините, у меня тут клиентов меньше стало, поэтому я пока не смогу выплачивать кредит, привлеченный на открытие моей гостиницы». Так даже шутить глупо, ни один банк не станет ждать. Кроме того, в начале 2015 года, когда резко упал курс рубля, банки повысили процентные ставки. В тот момент я чувствовала себя кругом виноватой: перед всем персоналом, перед банками… Я не знала, как справиться с этой ситуацией. Всё, что я делала до этого, уже не приносило нужных результатов.
В тот момент на электронную почту пришла рассылка о проводимом в Якутске семинаре.

— Чем может привлечь традиционная рассылка на электронку?
— Ситуацию словно списали с той, в которой я пребывала. Меня тронуло описание и, главным образом, его название: «Как действовать в кризис, чтобы бизнес двигался вверх?» — так впервые я попала на семинар Владислава МУСАТОВА, президента компании ATMенеджмент, и сделала для себя много открытий.
Владислав раскрыл нам глаза на многие вещи, которые были непонятны, например, лично мне: почему в других странах бизнес живет десятки, а то и больше ста лет? Открыл дедушка какой-то бизнес, у руля которого встали дети и дали новый импульс развития, а потом уже бизнесом руководят внуки основателя компании… А у нас как зачастую бывает? Открыли бизнес, какое-то время он набирает обороты и радует своей выручкой, но потом затухает, владелец его закрывает и на его месте тут же открывает какое-то новое, уже другое дело.
После семинара понимаешь четко — всё дело в неграмотных действиях самого владельца. И никто не виноват в том, что падает выручка, кроме тебя самого. Потому что все роли владелец забрал себе: сам себе и владелец, и исполнительный директор, и финансовый директор. И мне захотелось побольше узнать о технологии и инструментах управления, которые ведут к созданию жизнеспособного и развивающегося бизнеса.

— Ну да, привычная практика у нас. Потому что всем платить надо, а так экономишь, контролируешь все процессы сам.
— Вот в этом и заключается ошибка, потому что такая модель управления не только вредит развитию, а способна убить бизнес, несмотря на миллионы вложенных средств. У каждого должны быть свои функции и круг обязанностей: владелец должен думать о развитии своего детища, он не должен отвлекаться на мелкие вопросы, например, куплена ли в офис бумага? Разве это его проблема? Нет. У него должен быть исполнительный директор, в обязанности которого и входит трата денег на нужды предприятия. И, наконец, должна быть отдельная единица финансового директора, который не должен позволять исполнительному директору тратить больше, чем предприятие заработало.

ТЕПЕРЬ МОИ МЫСЛИ ТОЛЬКО ОБ ОДНОМ: КАК РАСШИРИТЬ СВОЕ ДЕЛО»

— У вас сейчас какие функции?
— У меня есть исполнительный директор, параллельно готовлю финансового директора. Тут нужно сказать, что все эти технологии в предприятие внедряются постепенно, шаг за шагом.
Но! Уже спустя год могу сказать, что у нас хорошие успехи. Самое главное, что я теперь совершенно не задумываюсь о выплате зарплаты персоналу и кредитов в банке, потому что в прошлом году наша выручка выросла на 30%. Для небольшого предприятия, я считаю, это неприлично высокий скачок (смеется).
Тут нужно понимать, что эти технологии одинаково работают для всех предприятий и совершенно не важно, чем они занимаются — производством колбасы или пошивов одежды, продажей бытовой химии или IT. Принципы управления одинаковы.

— Ну вот, говорите, что не было денег на зарплату, а технология настоятельно рекомендует расширить штат. Как получилось выйти из такого круга, когда всем нужно платить?
— Всё делалось не сразу, а постепенно. Лично я начала с самого необходимого — наняла специалиста по персоналу, без которого не было смысла начинать что-либо другое. Раньше у нас как было? Директор нанимала горничную, обучала ее, и дальше всё шло на самотек. В комнатах же должен быть такой порядок, чтобы клиенту хотелось вернуться в нашу уютную гостиницу вновь и вновь. Должен быть ответственный за персонал, который следит за качеством обслуживания.
Как только у нас появился такой специалист, уже через несколько месяцев я увидела первые результаты — клиентов стало заметно больше, а тот сложный кризисный год завершился получением награды в мэрии Якутска «Лучшее предприятие в сфере гостиничного бизнеса» ( www.hotelortodoydu.ru ). А ведь такое звание просто так не дают: есть координационный совет при администрации города, есть комиссия… Эта награда стала для нас первым хорошим результатом. Всё то, что я описала выше, — верхушка айсберга, частичка того багажа знаний, который мы получили на двухдневном семинаре.
Когда были сделаны первые шаги, мне захотелось, чтобы все мои сотрудники прошли это обучение и получили нужную информацию из первых уст. Я не могла себе позволить вывезти весь персонал за пределы республики, проще было самой организовать приезд Владислава Мусатова в Якутск. И я сделала это, устроив семинар, на который пригласила не только персонал, но и всех знакомых и друзей-бизнесменов. Пришло 98 человек, у каждого из которых действует бизнес. Кроме меня, результатами довольны другие предприятия — компания «Азбука», фирма «Камелек», магазин «Забава», полиграфическая компания «Офсет», автосервис «Фордсервис», дизайн-студия «Уран», торговая марка «МяскоВ», международный центр «I speak English», КПК «Аргыс-кредит», туристическая фирма «Хикари», рекламная компания «КЭМВидео», сеть магазинов ИП «Кондратьева» и т. д. Это только часть активно внедряющих и получающих результат.

— У всех? Рынок же небольшой у нас.
— Уточню: у всех, кто внедрил инструменты управления.
Мало открыть бизнес, нужно еще и удержать, и меня очень радует, что большинство бизнесменов это прекрасно понимают. Осознают, что нужно учиться и развиваться.
Теперь, как владелец, я думаю о расширении бизнеса и о том, чтобы построить такую компанию, которая будет развиваться без моего участия – это и есть моя цель.

Эмилия АЛИЕВА. Фото Василия НЕГНЮРОВА

В ЯКУТСКЕ СОСТОИТСЯ СЕМИНАР ВЛАДИСЛАВА МУСАТОВА
В эти активно ведётся запись на следующий семинар Владислава Мусатова ( http://admintech.ru/mk-musatov-jakutsk ) «Персонал- Ваша прибыль или ваш убыток», который состоится в Якутске с 17 по 18 февраля.
Запись по телефонам 42-55-23, 89246636777 (Whatsapp)

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