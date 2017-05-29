Бизнесмены Якутска приглашаются на спич-сессию «История успеха»

Приглашаем предпринимателей на спич-сессию «История успеха».

Мой предпринимательский путь» в рамках Дня российского предпринимательства

В рамках Дня российского предпринимательства, Центр поддержки предпринимательства РС(Я) 30 мая 2017 г. проводит очередную спич-площадку в формате открытого микрофона на тему «История успеха. Мой предпринимательский путь».

На этот раз спикерами спич-площадки выступят успешные предприниматели — члены Торгово-промышленной палаты республики, самого многочисленного общественного объединения предпринимателей, действующего на территории Якутии. Узнай у опытных предпринимателей:

• Как достичь успеха?

• Какими качествами для этого нужно обладать?

• Что важнее всего для прибыльности бизнеса?

У каждого участника есть возможность задать свой вопрос спикерам мероприятия.

Время проведения: с 11.00-13.00 час.

Место проведения: Республиканский медиацентр, ул. Орджоникидзе, 31 (Дом печати), 2 этаж.

Участие в мероприятии БЕСПЛАТНОЕ!

Количество мест ограничено!

Запись по телефонам: (4112) 42-22-14, 42-22-31, 8-800-100-5880 (звонок бесплатный).