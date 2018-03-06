Бизнесмен из Нерюнгри обманул клиентов на 600 тысяч рублей

Следствием отдела МВД России по Нерюнгринскому району завершено расследование 12 эпизодов мошеннических действий, совершенных 28-летним жителем г. Нерюнгри.

Установлено, что обвиняемый, являясь индивидуальным предпринимателем в сфере розничной продажи книжной продукции и детских товаров, путем обмана и злоупотребления доверием в отношении 12 граждан совершил хищение денежных средств на общую сумму свыше 600 000 рублей.

Заключая с потерпевшими договора-поставки, индивидуальный предприниматель не выполнял своих обязательств по ним, а присваивал денежные средства, полученные им в качестве предоплаты, и распоряжался ими по своему усмотрению.

В настоящее время уголовное дело, возбужденное по признакам состава преступления, предусмотренного по ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество» в отношении обвиняемого направлено в суд.