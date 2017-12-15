Бизнесмен хранил миллион рублей на … стульчике

В ОМВД России по Нерюнгринскому району обратился 61-летний житель г. Нерюнгри, который сообщил, что из его квартиры похищены принадлежащие ему денежные средства в сумме 1 200 000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен подозреваемый. Им оказалась 34-летняя безработная жительница г. Нерюнгри.

Как выяснилось, потерпевший приходился данной гражданке отчимом. Зная, что у него в доме всегда хранится крупная сумма денег, т.к. тот является индивидуальным предпринимателем, женщина начала планировать кражу. Она решила похитить деньги и переехать в г.Санкт-Петербург. Ранее она заметила, что отчим хранит деньги в своей комнате на стуле под вещами. Злоумышленница дождалась, когда отчим уйдёт на работу, собрала свои вещи, похитила деньги, принадлежащие потерпевшему, и выехала на такси в г. Тында. Оттуда на поезде она доехала до г. Благовещенска, где приобрела авиабилет и улетела в г.Санкт-Петербург. Там женщина, как и планировала, сняла квартиру на похищенные деньги и собиралась оказывать услуги по маникюру, для чего приобрела всё необходимое оборудование.

Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст.158 Уголовного Кодекса РФ «Кража, совершенная в особо крупном размере» и избрана мера пресечения свободы – заключение под стражу. Санкции данной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы до 10 лет.

Уважаемые граждане! Сотрудники полиции призывают к бдительности! Не храните в доме крупные суммы денежных средств, а также ценные вещи и драгоценности!