БизнесЭкспо-2018: известные дизайнеры Якутии проведут бесплатный семинар

Только один день, 15 декабря 2018 г, у жителей республики есть уникальная возможность посетить бесплатный практико-ориентированный семинар «Я-стильный» с участием известных модельеров Якутии.

В программе семинара: выступление модельера, лауреата конкурса моды «Адмиралтейская игла», владелицы авторского шоу-рума, успешного предпринимателя Жанны Нестеровой; презентация бренда «Три_дизайнера»; выступление дизайнера одежды, члена Союза художников РФ, преподавателя колледжа дизайна и технологии, кандидата наук по искусству, «Женщины Года-2016» по версии kerekuo.ru в номинации «Фэшн-индустрия» Зинаиды Заболоцкой о своей творческой работе; показ моделей детской одежды Tulluk; показ авторской линии якутской одежды и аксессуаров в стиле «Бохо» дизайнера, члена Творческого союза художников России, победительницы Евразийского конкурса «Этно-Эрато», «Этно-подиум», «Адмиралтейская игла», Недели Моды в Якутске, лауреата XI Международного конкурса молодых дизайнеров “Русский силуэт”, участницы Недели Моды в Москве, Анжелики Кириллиной и другое. Программу семинара можно посмотреть здесь http://portal.b14.ru/respublikanskaya-mezhotraslevaya-vystavka-subektov-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-biznes-ekspo-2018/praktiko-orientirovannyj-seminar-ya-stilnyj/.

Семинар пройдет в рамках Республиканской межотраслевой выставки малого и среднего предпринимательства «БизнесЭкспо-2018». На выставке жители республики по достоинству смогут оценить качество и вкус молочной, мясной, хлебобулочной, кондитерской, рыбной продукции местных товаропроизводителей, приобрести уникальные изделия народно-художественных промыслов, ювелирные украшения, якутские ножи, мебель, игрушки, а также строительные материалы.

В рамках выставки проходят различные мероприятия: биржа контактов, мастер-классы, семинары для субъектов малого и среднего предпринимательства.

Организаторами выставки являются Министерство предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха (Якутия), ГКУ РС(Я) «Центр поддержки предпринимательства РС(Я)», АО «Якутская ярмарка».

Приглашаем принять участие в мероприятиях. Подробнее программу мероприятия можно посмотреть здесь http://portal.b14.ru/respublikanskaya-mezhotraslevaya-vystavka-subektov-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-biznes-ekspo-2018/.