Бизнес-тренинг открывающий новый путь!

В Якутск приезжает титулованный бизнес-консультант международного уровня, практикующий в Казахстане, России, странах Центральной Азии, Румынии, Македонии, наша землячка Валентина Григорьева. Это не первый ее приезд на родину.
Ежегодно она проводит семинары и тренинги для предпринимателей по приглашению министерства предпринимательства и Центра по подготовке предпринимателей. Работала над внедрением новых бизнес систем в таких предприятиях как банк Алмазэргиэнбанк, кредитный кооператив «Алмазкредитсервис», компания «Камелек». На этот раз помимо работы в еще нескольких компаниях Якутска по приглашению, она решила провести тренинг для всех желающих. Не упустите свой шанс открыть для себя новый путь в бизнесе!
Надоели однообразные тренинги и семинары?
Не хватает новых, простых в воплощении идей?
Не понятно как внедрять лучшие мировые практики?
Тогда считайте, что Вы приглашены на креативную фасилитацию для бизнеса, где вы научитесь сами или со своей командой вырабатывать уникальные идеи для:
— поиска и развития ТАЛАНТОВ
— привлечения и удержания КЛИЕНТОВ
— поиска и привлечения ФИНАНСИРОВАНИЯ
— продвижения КОМПАНИИ, БРЭНДА
Вы уйдете с подобранными для ВАШЕЙ компании инструментами для улучшения ВАШЕГО БИЗНЕСА и планом их внедрения!
Фасилитация (англ. от facilitate – помогать, облегчать, способствовать) — принципиально новый стиль управления, отличается тем, что её способ не директивный… (ВИКИПЕДИЯ)
КОМУ ЭТО БУДЕТ ПОЛЕЗНО?
- всем, кто в компании кем-то / чем-то УПРАВЛЯЕТ
- всем, кто в компании за кого-то / что-то ОТВЕЧАЕТ
- всем, кто в компании что-то / кого-то РАЗВИВАЕТ
КОГДА? — 16 февраля 2017, четверг
ВО СКОЛЬКО? — с 10.30 до 18.30, с чаем и печеньками в любое время
СКОЛЬКО СТОИТ? при оплате до 12 февраля 4 800 руб, после — 6 800 руб.
КАК ЗАПИСАТЬСЯ? WhatsApp: +7 984 103 15 19 , e-mail: kat_gy@mail.ru
ЧТО НУЖНО ВЗЯТЬ С СОБОЙ?
- ноутбук/ планшет/ смартфон с доступом в Интернет
- мягкие тапочки, фломастеры/ краски/ карандаши
- то, чем вы любите рисовать и
- 500 руб Ваш вклад в ПРИЗ за ЛУЧШУЮ ИДЕЮ,
- победителем может стать и ВАША КОМАНДА!
КАК ЭТО БУДЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ?
Принципиально новый формат взаимодействия:
АКТИВИЗИРУЕТ дремлющий созидательный ПОТЕНЦИАЛ
НЕ БУДЕТ НАВЯЗЫВАТЬ методы и инструменты
никому НЕ ПОЗВОЛИТ МОЛЧАТЬ / СТЕСНЯТЬСЯ / ЗЕВАТЬ
раскроет ВАШИ ТАЛАНТЫ и адресно направит их на решение задач бизнеса
позволит максимально вовлечь КАЖДОГО и определить его/ее роль в команде
Кто проводит тренинг?
Валентина Григорьева, МВА, СМС®
- Независимый консультант по менеджменту: разработка стратегии развития компании, внедрения ССП, разработка и внедрение систем управления, стимулирования и развития персонала, оценки работ и оплаты труда, разработка и внедрение систем продвижения и продаж.
- Бизнес-тренинги по развитию навыков коммуникации, лидерских и управленческих навыков, тренинги для консультантов, как для начинающих, так и для тех, кто развивает свой консалтинговый бизнес и готовится к СМС-сертификации.
- Десятилетний опыт внедрения проектов по повышению эффективности работы компаний с малым и средним бизнесом в Казахстане и России, опыт проведения бизнес тренингов для МСБ, крупных компаний и бизнес консультантов в Казахстане, странах Центральной Азии, России, Украине, Румынии, Македонии.
- Председатель Комитета по маркетингу СМС Казахстан (Казахстанской Палаты консультантов по менеджменту).
- Выпускница Новосибирского архитектурного института. Получила степень МВА в КИМЭП (Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования),
- проходила стажировку в Великобритании (Вестминстерский университет), Дании (Копенгагенская бизнес школа), Японии (JICA).
- Сертификат СМС® (Сертифицированный консультант по менеджменту) с 2010 года, экзаменатор СМС®, аккредитованный консультант EBRD.