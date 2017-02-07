Бизнес-тренинг открывающий новый путь!

В Якутск приезжает титулованный бизнес-консультант международного уровня, практикующий в Казахстане, России, странах Центральной Азии, Румынии, Македонии, наша землячка Валентина Григорьева. Это не первый ее приезд на родину.

Ежегодно она проводит семинары и тренинги для предпринимателей по приглашению министерства предпринимательства и Центра по подготовке предпринимателей. Работала над внедрением новых бизнес систем в таких предприятиях как банк Алмазэргиэнбанк, кредитный кооператив «Алмазкредитсервис», компания «Камелек». На этот раз помимо работы в еще нескольких компаниях Якутска по приглашению, она решила провести тренинг для всех желающих. Не упустите свой шанс открыть для себя новый путь в бизнесе!

Надоели однообразные ­тренинги и семинары?

Не хватает новых, простых в воплощении идей?

Не понятно как внедрять лучшие мировые пра­ктики?

Тогда считайте, что Вы приглашены на креативную фасилитацию для бизнеса, где вы научитесь сам­и или со своей командой вырабатывать уникальные идеи для:

— поиска и развития Т­АЛАНТОВ

— привлечения и удержания КЛИЕНТОВ

— поиска и привлечения ФИНАНСИРОВАНИЯ

— продвижения КОМПАНИИ, БРЭНДА

Вы уйдете с подобранными для ВАШЕЙ компании инструментами для улучшения ВАШЕГО БИЗНЕСА и планом их внедрения!

Фасилитация (англ. ­ от facilitate – помогать, облегчать, спосо­бствовать) — принципиально новый стиль управления, отличается тем, что её способ не директивный… (ВИКИПЕДИЯ)

КОМУ ЭТО БУДЕТ ПОЛЕЗНО?

всем, кто в компании кем-то / чем-то УПРАВЛЯЕТ

всем, кто в компании за кого-то / что-то ОТВЕЧАЕТ

всем, кто в компании что-то / кого-то РАЗВИВАЕТ

КОГДА? — 16 февраля­ 2017, четверг

ВО СКОЛЬКО? — с 10.30 д­о 18.30, с чаем и печеньками в любое время

СКОЛЬКО СТОИТ? ­ при оплате до 12 февраля 4 800 ­ руб, после — 6 800 руб.

КАК ЗАПИСАТЬСЯ? ­ WhatsApp: +7 984 103 15 19­ , e-mail: kat_gy@mail.ru

ЧТО НУЖНО ВЗЯТЬ С СОБОЙ?

ноутбук/ планшет/ смартфон с доступом в Интернет

мягкие тапочки, ­фломастеры/ краски/ карандаши

то, чем вы любите рисовать и

500 руб ­ Ваш вклад в ПРИЗ за ЛУЧШУЮ ИДЕЮ,

победителем может стать и ВАША КОМАНДА!

КАК ЭТО БУДЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ?

Принципиально новый формат взаимодействия:

АКТИВИЗИРУЕТ­ дремлющий созидательный ПОТЕНЦИАЛ

НЕ БУДЕТ НАВЯЗЫВАТЬ ­ методы и инструменты­

никому НЕ ПОЗВОЛИТ МОЛЧАТЬ / СТЕСНЯТЬСЯ / ЗЕВАТЬ

раскроет ­ ВАШИ ТАЛАНТЫ ­ и адресно направит их на решение задач бизнеса

позволит максимально ­ вовлечь КАЖДОГО­ и определить его/ее роль в команде

Кто проводит тренинг?

Валентина Григорьева,­ МВА, СМС®

Независимый консультант по менеджменту: разработка стратегии­ развития компании, внедрения ССП, разработка и внедрение систем управления, стимулирования и развития персонала, оценки работ­ и оплаты труда, разработка и внедрение систем продвижения и продаж.

Бизнес-тренинги по развитию навыков ­коммуникации, лидерских и управленческих навыков, тренинги для консультантов, как для начинающих, так и для тех, кто развивает свой консалтинговый бизнес и готовится к СМС-сертификации.

Десятилетний опыт­ внедрения проектов по повышению эффективности работы компаний с малым и средним бизнесом в Казахстане и России, опыт проведения бизн­ес тренингов для МСБ, крупных компаний и бизнес консультантов в Казахстане, странах Центральной Азии, России, Украине, Румынии, Македонии.

Председатель Комитета по маркетингу СМС Казахстан (Казахстанской Палаты консультантов по менеджменту).

Выпускница­ Новосибирского архитектурного института. Получила степень МВА в КИМЭП (Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования),

проходила стажировку в Великобритании (Вестминстерский университет), Дании (Копенгагенская бизнес школа), Японии (JICA).

Сертификат СМС® (Сертифицированный консультант по менеджменту) с 2010 года, экзаменатор СМС®, аккредитованный консультант EBRD.