Бизнес-сообщество столицы поздравили с Днем российского предпринимательства

26 мая в Большом зале Окружной администрации города Якутска состоялось торжественное заседание Координационного совета по предпринимательству при главе городского округа «город Якутск», посвященное Дню российского предпринимательства.

В торжественном заседании приняли участие глава города Якутска Айсен НИКОЛАЕВ, председатель Якутской городской Думы Александр САВВИНОВ, министр инвестиционного развития и предпринимательства республики Антон САФРОНОВ, председатель Координационного совета по предпринимательству Сергей ЧЕРНЫХ, заместитель министра труда и социального развития Марина БОГОСЛОВСКАЯ, президент Торгово-промышленной палаты республики Владимир ЧЛЕНОВ, Уполномоченный по защите прав предпринимателей Айталина СОКОЛОВА, депутат Якутской городской Думы Геннадий КЕРЕГЯЕВ, члены Координационного совета и представители бизнес-сообщества столицы.

Айсен Николаев отметил, что сегодня в Якутске свою деятельность осуществляют порядка 16 тысяч индивидуальных предпринимателей и более 2 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса. Несмотря на непростую экономическую ситуацию, малый бизнес в городе растет и развивается. По сравнению с прошлым годом, количество предпринимателей увеличилось на 25%. Ежегодно возрастает и доля бизнеса в пополнении городского бюджета, на сегодняшний день сумма составляет порядка 1 млрд. 830 млн. рублей. «Предприниматели являются настоящими патриотами своего родного города. Они принимают активное участие в общественной жизни столицы, поддерживают мероприятия Года добра, инициируют и проводят социально значимые мероприятия и благотворительные акции», — подчеркнул глава города.

Он отметил, что многие решения в сфере развития бизнеса принимаются на основе рекомендаций, выработанных и принятых Координационным советом. Глава города пожелал предпринимателям плодотворной работы, успехов и процветания, что в конечном итоге является успехом к развитию и благополучию города.



Глава города в торжественной обстановке за вклад в развитие столицы в области предпринимательства вручил почетные грамоты и благодарственные письма исполнительному директору ООО «Арктик Трэвел» Ирине ПРОКОПЬЕВОЙ, индивидуальному предпринимателю по производству бутилированной воды «Elite Aqua» Егору МАКАРОВУ, генеральному директору ООО Торговый дом «Богиня» Валентине КОЗЛОВОЙ, директору ООО «Nord Stream» Михаилу МЕСТНИКОВУ, главе крестьянско-фермерского хозяйства Зое ЖЕНДРИНСКОЙ, индивидуальному предпринимателю Ольге НИКОЛАЕВОЙ, индивидуальному предпринимателю Роману СИМБИРЕВУ, главе крестьянско-фермерского хозяйства Юрию КСЕНОФОНТОВУ, повару 6 разряда ООО «Арктик Трэвел» Марианне ТАРАБУКИНОЙ, директору ресторана «Тото-Хана» Любови МАКАРОВОЙ, заместителю директора ООО Торгового дома «Кэскил» Андрею ПЕТРОВУ, директору ООО «Ватер Крафт Инжиниринг» Эрилику ДЬЯКОНОВУ, директору ООО «Япак» и ООО «ЯПАТК» Антону МАРДАНОВУ, директору ООО «Маршрут №20» Виталию ИЛЬКУНУ, директору ООО «Якутские сувениры» Александре КОЛЕСОВОЙ.

Председатель Якутской городской Думы Александр Саввинов отметил, что сегодня малый и средний бизнес — важная составляющая социально-экономического развития города Якутска. «В предпринимательстве мы видим большой потенциал для модернизации экономики, придания ей инновационного вектора развития, обеспечения жителей необходимыми товарами и услугами, занятости населения. Как человек, который не понаслышке знаком с предпринимательской деятельностью, знаю какой титанический объем работы приходится выполнять предпринимателям изо дня в день», — отметил он.

Министр по инвестиционному развитию и предпринимательства Антон Сафронов обозначил ряд приоритетных направлений, по которым должно развиваться предпринимательство. Это поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие инновационной экономики, поддержка местного производства, привлечение инвестиций, развитие туристической отрасли и другие.

Представителей бизнес-сообщества столицы поздравили заместитель министра труда и социального развития республики Марина Богословская, Президент Торгово-промышленной палаты Владимир Членов, Уполномоченный по защите прав предпринимателей Айталина Соколова и председатель Координационного совета по предпринимательству при главе городского округа «город Якутск» Сергей Черных.

Все отметили эффективную работу Координационного совета, благодаря которой между представителями органов власти, бизнес-сообществом и обществом налаживается конструктивный диалог, решаются актуальные вопросы развития предпринимательского сообщества, ставятся конкретные цели и задачи, направленные на поддержку начинающих предпринимателей, развитие здоровой конкуренции, улучшения инвестиционного климата.

Предпринимателям были вручены почетные грамоты и благодарственные письма от имени Постоянного комитета по экономической, инвестиционной и промышленной политике, предпринимательству, туризму и развитию инфраструктуры Государственного Собрания (Ил Түмэн) РС (Я), Якутской городской Думы, Торгово-промышленной палаты республики, Координационного совета по предпринимательству.

Нагрудной знак «Лидер перемен» от Министерства инвестиционного развития и предпринимательства был вручен генеральному директору ООО «КопирТехСервис» Александру НИКИФОРОВУ.

Координационному совету по предпринимательству при главе городского округа «город Якутск» были вручены благодарственные письма от имени Министерства инвестиционного развития и предпринимательства, Министерства труда и социального развития.

Торжественное мероприятие украсили артисты якутской эстрады.

Источник: Департамент по связям с общественностью, взаимодействию со СМИ, внешним и межрегиональным связям ОА г. Якутска