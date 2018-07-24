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Бизнес против опасных отходов: интервью с гендиректором компании «Эко-партнер»

         Компания  «Эко-партнер» представило свое новое оборудование по утилизации, обеззараживанию и переработке опасных для человека и окружающей среды отходов.

Генеральный директор предприятия Евгений ПЕТРОВ занимается проблемой утилизации опасных отходов уже несколько лет. Однажды заинтересовавшись вопросом утилизации и переработки отходов, изучил его поглубже, как он сам говорит, и решил серьезно им заняться.

— Получил уже четвертую лицензию, открыл предприятие,  вложение в это предприятие составило уже пятнадцать миллионов рублей, труд адский, но назад пути нет. В черте города мы имеем производственную базу в специальной санитарной зоне, всю разрешительную документацию и необходимое действующее оборудование.

— Почему Вы решили заняться именно опасными отходами?

— Каждый год в Якутии выбрасывается 30 тысяч тонн чрезвычайно опасных отходов. При этом нет утилизирующего завода, и практически отсутствуют специализированные полигоны. Зато есть свалка, куда сбрасывают все, начиная от макулатуры, заканчивая медицинскими отходами.  Вот я и решил заняться утилизацией этих отходов. Во-первых, это очень интересно, а во-вторых, хочется оставить после себя доброе дело и принести какую-то пользу  своей республике, как бы высокопарно это ни звучало.

— С чего начали?

— Сначала мы приобрели установку  «Форсаж», установка весьма примитивная, но она прошла государственную экологическую экспертизу, могла утилизировать порядка восемнадцати видов разрешенных отходов, до 50 килограммов отходов в час. Потом открыли цех утилизации серной кислоты, это аккумуляторы. Потом потихоньку стали обрастать другим оборудованием, техникой. Я, ездил учиться в Тверь и Краснодар. Мой опыт говорит, что нельзя покупать  «картинку». Надо ехать, потрогать, изучить, иначе купишь «кота в мешке».  Первое приобретенное оборудование  на кредитные средства работала на дровах. Мы его переоборудовали с учетом наших климатических условий, сейчас работать на нем  одно удовольствие. В тестовом режиме мы проработали на нем месяц. Обучили  специалистов. Мощность его на разных отходах разная. Если работать только на резине, мы сможем утилизировать около трех тонн отходов в смену. Долго я бился над покупкой пиролизного оборудования.

— Удалось приобрести, освоить?

— Микрофинансовая компания «Фонд развития предпринимательства РС (Я)» согласно инвестиционного займа на возвратной основе в течение пяти лет в декабре 2016 года выдала нам деньги, на эти средства мы приобрели российское оборудование «Фортан-2», которое привезли, освоили, обучили специалистов и сегодня представили.

— Утилизация медицинских отходов — один из важнейших вопросов нашего времени. Наверное, нет медицинского учреждения в республике, которое бы не испытывало проблем с его уничтожением.

— Да, на сегодня это огромная проблема. 82 медицинских учреждения образуют 4000 тонн только медицинских отходов (это данные Министерства здравоохранения республики).  А мы предлагаем реальный вариант. На сегодняшний день «Фортан» — это единственное оборудование в республике, имеющее государственную экологическую экспертизу, а сжигание отходов для Якутии – единственно правильное решение. Этот метод дороже и сложнее, чем техническое уничтожение, но гораздо чище.

— А каковы возможные объемы утилизации медицинских отходов на вашей установке?

— Медицинские отходы не оценишь  в тоннах, сама структура их другая, и они требуют индивидуального подхода. Их привозят в специальных пакетах, которые открыть и посмотреть нельзя, сортировка их не предусмотрена САНПИНом. Если говорить об утилизации технологического процесса, одна закладка их – два, два с половиной куба. Через три с половиной часа можно делать следующую закладку. Плюс нашего оборудования в том, что рядом с ним можно поставить еще один и работать, не останавливая технологического процесса. Если докупить еще одни «Фортан» и одну инсинераторную установку, тогда через год можно нацелиться на утилизацию 600-700 тонн опасных медицинских отходов. Должен также сказать, что в утилизации медицинских отходов есть своя особенность: мы должны работать в одной связке — наше предприятие и сами медики, поскольку необходимо составить карту движения автотранспорта с опасными отходами по городу, правильно организовать саму систему сбора отходов в лечебных учреждениях. Также важно, чтобы медицинские работники проводили  контроль за процессом утилизации, чтобы убедиться, что обработка проведена надлежащим способом.

— Вы, наверное, изучаете опыт других городов по утилизации медицинских отходов?

— Конечно, хороший опыт утилизации именно медицинских отходов есть в Татарстане, там очень хорошо отработали эту систему. В Якутске тоже можно осуществить такой проект. Опять-таки, соответствующее оборудование у нас есть — закупать ничего не надо. Вообще, для создания Центра не нужно больших финансовых вложений. Более того, мы предлагаем дать нам кредит с низкой процентной ставкой: предприятие будет работать, приносить пользу окружающей среде, здоровью населения, и при этом деньги вернутся в государственную казну. С поддержкой города мы готовы утилизировать в перспективе до 1000 тонн медотходов.

— Я читала, что Вы мечтаете о Центре утилизации опасных отходов…

— У меня есть мечта создать Центр по обезвреживанию медицинских отходов. Согласно САНПИНувсе медицинские отходы должны располагаться на отдельном полигоне. Там должна быть своя система захоронения. Но это дорогущая система, очень затратное мероприятие, а организация центра могла бы за год – два решить систему утилизации медицинских отходов на 90 процентов. Вопрос решаемый, и я его изучаю. Внедрение пиролизного уничтожения медицинских отходов на территории республики, позволит выполнить два основных требования при  обращении с медицинскими отходами: предотвратить  распространение инфекционного начала и обеспечить невозможность вторичного использования отдельных компонентов медицинских отходов.

— Вы показали действующее оборудование, которое вызвало интерес у многих присутствовавших на презентации. Что дальше?

— Я хочу, чтобы заинтересованные  предприятия  пошли нам навстречу, помогли развернуть уже имеющееся и реально работающее предприятие, это  можно сделать в рамках государственно-частного партнерства. Еще вот о чем хочется сказать — цена утилизации отходов сегодня дорогая, а ведь, работая при поддержке государства (должна быть государственная программа – централизованная система сбора и промышленного обезвреживания эпидемиологических медицинских отходов), которая позволит  снизить цену утилизации. И еще: пиролизное оборудование на выходе дает вторичное сырье. Это тоже огромный плюс и его надо использовать.

Презентация оборудования для утилизации опасных отходов привлекла внимание многих.

— В Российской Федерации начинает работать новая схема отношений с твердыми коммунальными отходами, — сказал журналистам исполняющий обязанности министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Сахамин АФАНАСЬЕВ, — с трудом, но этот процесс уже двигается, и очень приятно, что в схему обращения с отходами включается частный бизнес,  люди, которые болеют за чистоту города. Есть отходы, которые нельзя закапывать, они подлежат термической обработке, и организации и учреждения,  у которых образуются опасные отходы, должны пользоваться услугами специализированных учреждений, которые обладают такими мощностями.

Источник: Зоя ИГНАТЬЕВА.
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