Бизнес-омбудсмен рассказала как помогает вкладчикам «Таатты»

Институт уполномоченного по защите прав предпринимателей Якутии оказывает всю необходимую помощь вкладчикам банка «Таатта», заявила бизнес-омбудсмен Айталина Соколова в ходе заседания координационного совета по предпринимательству при главе Якутска.

В частности, ведется работа с УФСН по предоставлению рассрочек пострадавшим предпринимателям, по отсрочке выплат за аренду республиканского и муниципального имущества, сдерживания санкций в связи с неисполнением муниципальных контрактов.

«Все обращения с просьбами о поддержке направляются в адрес омбудсмена при президенте РФ Борису Титову», — подчеркнула Айталина Соколова.

Бизнес-омбудсмен поддержала предложение организовать встречу с участием представителей Национального банка, Министерства предпринимательства региона, руководителя временной администрации банка «Таатта» Жанны Тимохиной и главного федерального инспектора по Якутии Виктора Хохрина. По ее словам, дата будет определена в ближайшее время.

Напомним, в минувшую пятницу состоялась встреча вкладчиков с руководством города и республики, куда также приглашались представители Нацбанка РС(Я). Однако на встречу они не явились, чем вызвали волну возмущения у пострадавших клиентов «Таатты».

5 июля Банк России отозвал у банка «Таатта» лицензию на осуществление банковских операций и назначил временную администрацию. На счетах банка зависли более 7 миллиардов рублей, из низ около 2 млрд не попадают под страховой случай.