Бизнес-инкубатор Якутска объявляет конкурс на резидентство

Бизнес-инкубатор г. Якутска проводит конкурс на предоставление в аренду нежилых помещений. В конкурсе могут принять участие субъекты малого предпринимательства, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории Республики Саха (Якутия).
Сведения о свободных помещениях:
|№ лота
|№ и назначение помещения
|Этаж
|Площадь
|Цена лота
(ежемесячный платеж) с учетом НДС
|1-ый год аренды
|2-ой год аренды
|3-ий год аренды
|1
|Кабинет №34 (офисное назначение)
|2
|16,6 кв.м.
|2 490,00
|4 980,00
|7 470,00
Статус резидента бизнес-инкубатора г. Якутска позволит начинающему предпринимателю не только арендовать офис со скидкой, но и поможет бесплатно получить юридические и бухгалтерские услуги, возможность бесплатно посещать мастер-классы и семинары, а также получить помощь в рекламе и продвижении бизнеса.
Прием заявок на участие в конкурсе производится по адресу: г. Якутск, переулок Энергетиков 2а, офис 12 до 13 ч. 00 м. 18 января 2019 года. Более подробную информацию Вы можете получить по номеру телефона 21-08-74