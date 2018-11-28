Бизнес-инкубатор Якутска объявляет конкурс на резидентство

Бизнес-инкубатор г. Якутска проводит конкурс на предоставление в аренду нежилых помещений. В конкурсе могут принять участие субъекты малого предпринимательства, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории Республики Саха (Якутия).

Сведения о свободных помещениях:

№ лота № и назначение помещения Этаж Площадь Цена лота (ежемесячный платеж) с учетом НДС 1-ый год аренды 2-ой год аренды 3-ий год аренды 1 Кабинет №34 (офисное назначение) 2 16,6 кв.м. 2 490,00 4 980,00 7 470,00

Статус резидента бизнес-инкубатора г. Якутска позволит начинающему предпринимателю не только арендовать офис со скидкой, но и поможет бесплатно получить юридические и бухгалтерские услуги, возможность бесплатно посещать мастер-классы и семинары, а также получить помощь в рекламе и продвижении бизнеса.

Прием заявок на участие в конкурсе производится по адресу: г. Якутск, переулок Энергетиков 2а, офис 12 до 13 ч. 00 м. 18 января 2019 года. Более подробную информацию Вы можете получить по номеру телефона 21-08-74