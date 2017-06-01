Бизнес-инкубатор и резиденты организовали благотворительную акцию для детей

В преддверии праздника – Дня защиты детей, резиденты бизнес-инкубатора РС (Я) организовали благотворительную акцию для детей в возрасте от 12 лет. В число посетивших данное мероприятие вошли и учащиеся коррекционной школы-интерната №28 г. Якутска.

На экскурсии по бизнес-инкубатору ребята ознакомились с деятельностью резидентов.

Особый интерес у детей вызвало производство ювелирных изделий, спутниковые системы Глонасс,а также студия звукозаписи. В рамках мероприятия ребятам был предложен цикл мастер-классов по изготовлению резных свечей (ИП Корнилова Н.Г., «Sakhacandle»), ораторскому мастерству (логопедический клуб «TALК», изготовлению фетровых игрушек (ООО «Кэрэ Бэлэх»), а также консультации высококвалифицированного логопеда (центр развития речи «Логос+»).

За чашкой горячего чая со сладостями, ребята активно обсуждали проведенное в стенах бизнес-инкубатора время, делились впечатлениями и выражали благодарность организаторам. На память о резидентах у ребят остались собственноручно изготовленные свечи и фетровые игрушки.

Данная акция не только ознакомила ребят с большими возможностями при выборе будущей профессии, но и вселила в них уверенность в своих силах, оставила самые лучшие впечатления и подарила стимул развиваться в творческом плане.