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1 июня 2017, 17:09
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Бизнес-инкубатор и резиденты организовали благотворительную акцию для детей

В преддверии праздника – Дня защиты детей, резиденты бизнес-инкубатора РС (Я) организовали благотворительную акцию  для детей в возрасте от 12 лет. В число посетивших данное мероприятие  вошли и  учащиеся  коррекционной школы-интерната  №28 г. Якутска. 

На экскурсии по бизнес-инкубатору ребята ознакомились с деятельностью резидентов.

Особый интерес у детей вызвало производство ювелирных изделий, спутниковые системы Глонасс,а также студия звукозаписи. В рамках мероприятия ребятам был предложен цикл мастер-классов по  изготовлению резных свечей (ИП Корнилова Н.Г., «Sakhacandle»), ораторскому мастерству (логопедический клуб «TALК», изготовлению фетровых игрушек (ООО «Кэрэ Бэлэх»), а также консультации высококвалифицированного логопеда  (центр развития речи «Логос+»).

За чашкой горячего чая со сладостями, ребята  активно обсуждали проведенное в стенах бизнес-инкубатора время,  делились впечатлениями и выражали благодарность организаторам. На память о резидентах у ребят остались  собственноручно изготовленные свечи и фетровые игрушки.

Данная акция не только ознакомила ребят с большими возможностями при выборе будущей профессии, но и вселила в них уверенность в своих силах, оставила самые лучшие впечатления и подарила стимул  развиваться в творческом плане.

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Источник: Бизнес-инкубатор г. Якутска
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