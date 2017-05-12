Бизнес-инкубатор г. Якутска объявляет конкурс на заселение

Вы предприниматель? Необходимо офисное помещение? Тогда вам именно к нам!!! Бизнес-инкубатор г. Якутска на конкурсной основе сдает в аренду по льготной цене офисные и производственные помещения.
Мы предлагаем своим резидентам:
— стоимость 1 кв.м. в первый год 150руб.
— предоставление мебели и интернета
— использование факса, телефона и бизнес-библиотеки
— уютный конференц-зал и комната для переговоров
— бесплатные юридические и бухгалтерские консультации
— образовательная программа
— участие в выставках и ярмарках
— реклама в СМИ
…..и многое другое.
Сведения о свободных помещениях:
|№ лота
|№ и назначение помещения
|Этаж
|Площадь
|Цена лота
(ежемесячный платеж) с учетом НДС
|1-ый год аренды
|2-ой год аренды
|3-ий год аренды
|1
|Кабинет №29 (офисно-производственное назначение)
|2
|46,8
кв.м.
|7 020 руб.
|14 040 руб.
|21 060 руб.
|2
|Кабинет №35 (офисное назначение)
|2
|21,5 кв.м.
|3 225 руб.
|6 450 руб.
|9 675 руб.
В конкурсе могут принять участие субъекты малого предпринимательства, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории Республики Саха (Якутия) не более 3 лет.
Подать документы на конкурс можно по адресу: г. Якутск, пер. Энергетиков 2а, 1 этаж, 13 кабинет. Более подробную информацию Вы можете получить по телефону: 8 (4112) 21-08-74, а также на официальном сайте – incubator.b14.ru.
Режим работы Бизнес-инкубатора: по будням с 09:00-18:00ч.
Прием заявок на участие в конкурсе продлится со 2 мая по 2 июня 2017 года до 14:00.
*Внимание! Имеется ряд ограничений по видам деятельности предпринимателей
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