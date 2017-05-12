Бизнес-инкубатор г. Якутска объявляет конкурс на заселение

Вы предприниматель? Необходимо офисное помещение? Тогда вам именно к нам!!! Бизнес-инкубатор г. Якутска на конкурсной основе сдает в аренду по льготной цене офисные и производственные помещения.

Мы предлагаем своим резидентам:

— стоимость 1 кв.м. в первый год 150руб.

— предоставление мебели и интернета

— использование факса, телефона и бизнес-библиотеки

— уютный конференц-зал и комната для переговоров

— бесплатные юридические и бухгалтерские консультации

— образовательная программа

— участие в выставках и ярмарках

— реклама в СМИ

…..и многое другое.

Сведения о свободных помещениях:

№ лота № и назначение помещения Этаж Площадь Цена лота (ежемесячный платеж) с учетом НДС 1-ый год аренды 2-ой год аренды 3-ий год аренды 1 Кабинет №29 (офисно-производственное назначение) 2 46,8 кв.м. 7 020 руб. 14 040 руб. 21 060 руб. 2 Кабинет №35 (офисное назначение) 2 21,5 кв.м. 3 225 руб. 6 450 руб. 9 675 руб.

В конкурсе могут принять участие субъекты малого предпринимательства, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории Республики Саха (Якутия) не более 3 лет.

Подать документы на конкурс можно по адресу: г. Якутск, пер. Энергетиков 2а, 1 этаж, 13 кабинет. Более подробную информацию Вы можете получить по телефону: 8 (4112) 21-08-74, а также на официальном сайте – incubator.b14.ru.

Режим работы Бизнес-инкубатора: по будням с 09:00-18:00ч.

Прием заявок на участие в конкурсе продлится со 2 мая по 2 июня 2017 года до 14:00.

*Внимание! Имеется ряд ограничений по видам деятельности предпринимателей