Бизнес-инкубатор г. Якутска и ЯГСХА договорились о сотрудничестве

21 апреля 2017 году состоялось подписание соглашения о сотрудничестве и совместной деятельности между республиканским Бизнес-инкубатором и Якутской государственной сельскохозяйственной академией.

В подписании документа приняли участие генеральный директор ГБУ РС(Я) “Бизнес-инкубатор РС(Я)” Максим КАРБУЩЕВ и ректор ЯГСХА Иван СЛЕПЦОВ.

Стороны намерены сотрудничать в области развития молодежного предпринимательства, вовлечения молодежи в предпринимательскую деятельность. В ближайшем будущем планируются проведения совместных круглых столов, семинаров, мероприятий.

После подписания соглашения сотрудники Бизнес-инкубатора провели информационную беседу для студентов. Рассказали, чем занимается учреждение, какую помощь могут получить начинающие предприниматели от государства, какие стартапы выживают и многое другое. Во встрече также участие приняли и резиденты инкубатора – генеральный директор ООО “Ростройпроект” Андрей СОФРОНОВ, зам.директора ООО “Техэнерго” Владислав ФЕДОРОВ, молодой фермер Семен СТЕПАНОВ, генеральный директор ООО “Гарант” Дмитрий ИННОКЕНТЬЕВ. Предприниматели на собственном примере рассказали, как начинали бизнес, с какими трудностями столкнулись, и какую поддержку оказал бизнес-инкубатор.

Также на встрече со студентами свои презентации провели АУ ДПО “Бизнес-школа” и ГКУ РС(Я) “Центр поддержки предпринимательства РС(Я)”.