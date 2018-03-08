Бизнес без барьеров: упрощены процедуры в сфере строительства и энергетики

Вести и развивать бизнес в Якутии стало проще. В целях улучшения делового климата упрощены процедуры для предпринимателей в сфере строительства и доступа к сетям инженерной инфраструктуры.

В частности за 2017 год сокращены сроки на:

— получение разрешения на строительство с 107 до 84 дней;

— регистрацию права собственности с 18 до 9 дней;

— постановки на кадастровый учёт с 24 до 23 дней;

— технологическое присоединение к электросетям с 110 до 94 дней.

Общее количество дней на получение минимального набора услуг для строительства и ввода объекта сократилось на 48 дней и составило 210 дней. При этом, некоторые процедуры можно проходить параллельно. С августа 2017 года все услуги по подключению объекта к инженерным сетям (электричество, теплоснабжение, газоснабжение, водоснабжение, водоотведение) можно получить в электронном виде и по принципу «одного окна» через центры «Мои документы».

«В целом, за последнее время ощущается значительный прорыв по срокам и процедурам в энергетике. Однако, работа с естественными монополиями еще не завершена. Мы должны сократить сроки на технологическое присоединение к электросетям до 70 дней, а по сетям газораспределения до 135 рабочих дней» — отмечают в Министерстве инвестиционного развития и предпринимательства Якутии.

Также в республике предстоит работа по снижению количества проверок в отношении субъектов бизнеса, на которое обратил внимание в своем послании Президент России:

«Нужно сделать так, чтобы появление контролеров на предприятиях стало исключением. Это оправданно только на объектах с повышенным риском. В остальных случаях должны использоваться дистанционные методы контроля» — сказал Владимир Путин.

Напомним, в рамках Национальной предпринимательской инициативы реализуются 12 целевых моделей по упрощению процедур ведения бизнеса. Это комплекс ключевых факторов для улучшения деловой среды в регионах: механизмы поддержки предпринимателей, снижение контроля и административных барьеров, доступ к инженерным сетям, эффективность инструментов для привлечения инвестиций.