Битва интеллектуалов. Завершилось первенство республики по стоклеточным шашкам

В выходные завершилось первенство Республики Саха (Якутия) по стоклеточным шашкам.

Награды разыграли среди 233 шашистов из 13 районов и города Якутска в 5 возрастных группах.

Самое большое количество юных шашистов выставила столица республики – 78. Тридцать интеллектуалов выставили чурапчинцы, двадцать приехали из Намского улуса. Из северных улусов в первенстве приняли участие только четыре юных спортсмена из Абыйского улуса.

Среди самых старших безраздельно властвовали представители Чурапчинской республиканской специализированной спортивной школы-интерната олимпийского резерва. Из шести призовых мест они заняли пять. Среди юношей 14-16 лет доминировали воспитанники столичной детско-юношеской спортивной школы №5, а среди девочек 11-13 лет не нашли себе равных представительницы Республиканского шахматно-шашечного центра. В остальных возрастных группах в спор за медали смогли вклиниться лишь шашисты Мегино-Кангаласского, Хангаласского, Нюрбинского, Намского и Горного районов.

Итоги соревнований подвел старший тренер по шашкам Управления детско-юношеского спорта и подготовки спортивного резерва Иван Павлов:

— С каждым годом количество участников увеличивается, география расширяется – это, несомненно, плюс. С другой стороны, минусом можно считать то, что из-за ограниченности площадей не смогли допустить всех желающих. Хотя в этом году оба первенства провели на базе двух объектов.

Особых сенсаций на соревнованиях не произошло. Большинство лидеров доказали свое преимущество. По русским и стоклеточным шашкам победителями первенства Республики Саха (Якутия) стали Ксения Нахова (1999-2001), Толя Протодьяконов (2002-2004), Тунаара Федорова (2005-2007), Айсен Егоров (2008-2009), Андрей Иванов и Илона Неустроева (2010 и моложе).

По итогам состязаний будет сформирована сборная команда республики, которая будет защищать честь региона на первенстве России. В марте чемпионат страны среди старших возрастов пройдут в Ярославле и Ижевске. Среди младших возрастов главное соревнование года по русским шашкам состоится в Ленинградской области, а по стоклеточным шашкам запланирован в конце мая в Краснодарском крае.

Список победителей и призеров: