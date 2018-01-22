Битва интеллектуалов. Завершилось первенство республики по стоклеточным шашкам

Среди самых старших безраздельно властвовали представители Чурапчинской республиканской специализированной спортивной школы-интерната олимпийского резерва. Из шести призовых мест они заняли пять. Среди юношей 14-16 лет доминировали воспитанники столичной детско-юношеской спортивной школы №5, а среди девочек 11-13 лет не нашли себе равных представительницы Республиканского шахматно-шашечного центра. В остальных возрастных группах в спор за медали смогли вклиниться лишь шашисты Мегино-Кангаласского, Хангаласского, Нюрбинского, Намского и Горного районов.
Итоги соревнований подвел старший тренер по шашкам Управления детско-юношеского спорта и подготовки спортивного резерва Иван Павлов:
— С каждым годом количество участников увеличивается, география расширяется – это, несомненно, плюс. С другой стороны, минусом можно считать то, что из-за ограниченности площадей не смогли допустить всех желающих. Хотя в этом году оба первенства провели на базе двух объектов.
Особых сенсаций на соревнованиях не произошло. Большинство лидеров доказали свое преимущество. По русским и стоклеточным шашкам победителями первенства Республики Саха (Якутия) стали Ксения Нахова (1999-2001), Толя Протодьяконов (2002-2004), Тунаара Федорова (2005-2007), Айсен Егоров (2008-2009), Андрей Иванов и Илона Неустроева (2010 и моложе).
По итогам состязаний будет сформирована сборная команда республики, которая будет защищать честь региона на первенстве России. В марте чемпионат страны среди старших возрастов пройдут в Ярославле и Ижевске. Среди младших возрастов главное соревнование года по русским шашкам состоится в Ленинградской области, а по стоклеточным шашкам запланирован в конце мая в Краснодарском крае.
Список победителей и призеров:
|Место
|Фамилия Имя
|Откуда
|Очко
|Тренер
|1999-2001 г.р. ЮНОШИ
|1
|Григорьев Николай
|ЧРССШИОР им. Д.П. Коркина
|8
|Кычкина А.И.
|2
|Ефимов Давид
|ЧРССШИОР им. Д.П. Коркина
|6
|Кычкин Н.Н.-II
|3
|Титов Архан
|ЧРССШИОР им. Д.П. Коркина
|6
|Кычкина А.И.
|1999-2001 г.р. ДЕВУШКИ
|1
|Нахова Ксения
|ЧРССШИОР им. Д.П. Коркина
|16
|Кычкин Н.Н.-II
|2
|Гоголева Венера
|ЧРССШИОР им. Д.П. Коркина
|16
|Кычкин Н.Н.-II
|3
|Птицына Ирина
|ДЮСШ Амгинского улуса
|13
|Федотов А.Е.
|2002-2004гг.р. ЮНОШИ
|1
|Протодьяконов Толя
|ДЮСШ-5 г. Якутска
|16
|Кычкин В.Н.
|2
|Павлов Максим
|ДЮСШ-5 г. Якутска
|14
|Кычкин В.Н.
|3
|Пономарев Игорь
|ДЮСШ-5 г. Якутска
|12
|Кычкин В.Н.
|2002-2004гг.р. ДЕВУШКИ
|1
|Кычкина Елена
|ЧРССШИОР им. Д.П. Коркина
|17
|Кычкин Н.Н.-II, Кычкин В.Н.
|2
|Большакова Альбина
|ДДТ г. Якутска
|13
|Варламов В.П.
|3
|Скрябина Ангелина
|НПСОШ-2
|12
|Кононов В.И.
|2005-2007гг.р. ЮНОШИ
|1
|Говоров Прокопий
|Мегино-Кангаласский
|15
|Куприянов В.В.
|2
|Михайлов Арсен
|ДЮСШ Горного Улуса
|14
|Заровняев С.Н., Колодезников Р.П.
|3
|Алексеев Александр
|ДЮСШ-5 г. Якутска
|13
|Кычкин В.Н.
|2005-2007гг.р. ДЕВУШКИ
|1
|Федорова Тунаар
|РШШЦ
|15
|Павлов И.О.
|2
|Апросимова Сандаара
|РШШЦ
|14
|Павлов И.О.
|3
|Скрябина Юлиана
|РШШЦ
|13
|Павлов И.О.
|2008-2009гг.р. ЮНОШИ
|1
|Егоров Айсен
|ДЮСШ Хангаласского улуса
|18
|Соломонов А.С.
|2
|Алексеев Алик
|ДЮСШ Нюрбинского улуса
|13
|Токусаров Иван
|3
|Саввинов Айаан
|ДДТ г. Якутска
|13
|Варламов В.П., Саввинов А.В.
|2008-2009гг.р. ДЕВУШКИ
|1
|Алексеева Дайаана
|РШШЦ
|16
|Павлов И.О.
|2
|Контоева Айкуо
|РШШЦ
|13
|Павлов И.О.
|3
|Никанорова Юлия
|ДДТ г. Якутска
|13
|Варламов В.П., Саввинов А.В.
|2010г.р. и младше ЮНОШИ
|1
|Иванов Андрей
|РШШЦ
|16
|Павлов И.О.
|2
|Стручков Сайдам
|ДЮСШ-5 г. Якутска
|15
|Бырдыннырова М.Н.
|3
|Борисов Глеб
|НПСОШ-2
|13
|Кононов В.И.
|2010г.р. и младше ДЕВУШКИ
|1
|Неустроева Илона
|Мегино-Кангаласский
|15
|Куприянов В.В.
|2
|Оконешникова Капиталина
|РСДЮСШ с. Нам
|14
|Прокопьев В.И.
|3
|Степанова Сандаара
|Мегино-Кангаласский
|12
|Куприянов В.В.