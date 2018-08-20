«Битва блогеров»: победитель будет определен 9 сентября

На прошлой неделе состоялась очередная встреча участников «Битвы Блогеров». На этот раз в последний этап прошли всего 6 человек.

Среди тех, кто прошел журналист Елена Аммосова, ведущий Руслан Очиров, предприниматель Галина Черноградская, журналист Злата Сычева, художник Кристина Егорова, общественный деятель Гаврил Чемоханов.

В прошедшем этапе блогеры расписали фасад здания «НВК САХА» рисунком и надписью «Я из Якутии». Впрочем, мнение разделились. Некоторым рисунок не понравился, а другие его уже назвали «народным рисунком» и он уже почти завоевал титул мэйнстрима уходящего лета.

Самым интересным и разносторонним заданием стало задание «Я ревизор». По жребию участники приняли участие в различных городских акциях совместно с другими известными блогерами.

Так, к примеру, Валентина Барчахова совместно с известным спортивным журналистом республики Николаем Бястиновым приняли участие в экологической акции «Вызов-кузов» и вывезли бесхозный кузов и бросили клич своим знакомым.

В экологической акции «Антисвалка» принял участие Старостин Кирилл и СарданаПорядина. Ребята вывезли более 30 мешков мусора с несанкционированной свалки на вилюйском переулке.

Тиманани Анастасия совместно с ведущим Петром Говоровым провели рейды по торговым точкам, реализующие продажу алкоголем и выявили

нарушителей.

Общественный резонанс вызвал рейд Руслана Очирова совместно с Матреной Евсеевой по незаконному сливу фекальных отходов.

Трудоемкую работу в акции «Чистый памятник» провел аГалина Черноградская с Петром Кулаковским.

С помощью Златы Сычевой и визажиста Екатерины Аммосовой к зиме будут утеплены все 50 будок в пункте передержки животных.

Егорова Кристина и тренер Винокурова Ариадна собрали 2 тележки продуктов для социальной столовой.

Антон Васильев и Лилия Соловьева провели социальную акцию «Ты не одинок» и помогли четырем нуждающимся пожилым продуктами и лекарствами.

Елена Аммосова с известным диктором Анной Поповой-Баснаевой установили 6 мусорных урн в общественных местах и подняли проблему данного вопроса и объяснили своим подписчикам, как действовать, чтобы они появились.

Благодаря Гаврилу Чемоханову и Алены Алексеевой 12 детей из неблагополучных семей получили необходимые комплекты к 1 сентября.

По итогам 4 этапа лидирующие позиции вновь, как и предыдущие два этапа заняла Елена Аммосова. Битва продолжается, остался заключительный этап. Блогеры получили свои новые задания, среди которых показать работу аварийных, диспетчерских и энергосбытовых служб компании ПАО «Якутскэнерго», принять участие в реализации ленд-арт (природного) проекта «Священный табун мифических лошадей» Николая Полисскогов рамках V Международной якутской биеннале современного искусства BY-18, также традиционное задание от генерального спонсора строительной компании «Трансстрой».

Напомним, что проект стартовал 9 апреля и завершится в День города, 9 сентября. Победитель будет определен путем народного голосования и получит однокомнатную квартиру от компании «Трансстрой».