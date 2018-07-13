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«Битва блогеров» глазами Антона Васильева: Мы не останемся прежними

В газете «Эхо столицы» началась рубрика «Разговор с блогером», в которой жители Якутска смогут узнать большое об участниках шоу-проекта «Битва блогеров». Героем первого материала стал Антон Васильев, доброволец, волонтер, блогер, известный жителям города как «Добрыня».

— Здравствуйте, Антон! Для начала расскажите о себе.

— Обо мне, наверное, в Якутске знают все. У меня есть брат и сестра, мы — тройняшки. С самого детства я был человеком добрым, мама привила мне любовь к земле, природе, а отец — к людям.

В 2006 году я получил травму, месяц лежал в коме. Как встал на ноги, сразу решил, что буду помогать людям. Изначально обо мне никто не знал, я заявил о себе только в 2015 году. Мне в этом помогли замечательные люди, такие, как Николай Жирков, Аян Емельянов и другие.

— Почему вы решили участвовать в проекте?

— Я просто увидел рекламу «Битвы блогеров», узнал, что можно принять участие. И, конечно, мотивацией стал приз – однокомнатная квартира. Это отличная возможность реализовать свои проекты. «Хорошая идея, участвую!», – подумал я и подал заявку. Скажу прямо – если выиграю, хочу продать эту квартиру и потратить на добрые дела. Ну, и свадьбу сыграю.

— А какие именно проекты?

— У меня есть главная акция «Чорон Добра». А еще я инициировал проект по культивации местности после пожара. В Якутии каждое лето горят леса. Сгоревшие деревья стоят годами и мешают расти другим деревьям. Считаю, что нужно срубать их, завозить чернозём, тем самым давать новую жизнь лесу. Надо что-то оставить после себя!

— Что вам дало участие в проекте «Битва блогеров»?

— Участие в «Битве блогеров» мне дало уверенность и рост. Также я понял одно — участники «Битвы блогеров» изменятся, прежними никогда не станут.Было очень много людей в самом начале, теперь они ушли.Нас осталось десять человек, и мы единственные, кто дойдёт до финала. Организаторы шоу-проекта дают нам знания, опыт, а то, что предлагают квартиру, – это так, замануха.

— Какие у вас успехи есть в блогерском деле? Чего вы уже добились?

— Я стал более наглым (смеется). Я научился доказывать и отстаивать свою правоту. Для меня это успех.

— В проекте вы прошли уже три этапа, расскажите о своих достижениях по каждому из них.

— Я ещё зимой столкнулся с тем, что моим подопечным семьям не хватает дров на отопление домов, а денег у меня было немного, чтобы покупать. Один борт дров стоит 6-7 тысяч, а зимой – все 8 тысяч. А в Якутске очень много домов, которые идут под снос.  Дрова потом везут на свалку. В этой связи на первом этапе я реализовал социальный проект «Доброе топливо». В нем очень много плюсов: мы сохраняем окружающую среду, предоставляем малоимущим семьям дрова, уменьшаем количество мусора на свалках.

Второй этап связан с «Аллеей блогеров». Все участники «битвы» поехали на Покровский тракт, выкопали боярышник, затем посадили саженцы на улице Курашова. Сначала хотели посадить на перекрёстке улиц Кирова и Пояркова, там, где мост. А я смотрю, там земля совсем сухая, никудышная. Я тогда подумал, если мы там посадим боярышник, то рано или поздно его уничтожат. Рассказал об этом куратору задания Владимиру Аммосову, который потом сам поехал на это место и убедился, что земля плохая. В итоге «Аллею блогеров» было решено посадить в другом месте.

— Вы ухаживаете за своими посадками, поливаете их? Продолжаете следить за ними?

— Да, я ухаживал, вот только, к сожалению, не знал, что в жару поливать нельзя. Погубил свой боярышник… Листья у него опали. Помимо него, я посадил акацию и рябину, но они ещё держатся. А также я сделал забор. Капитальный, хороший забор. И мы собираемся на этом этапе уже благоустраивать аллею.

— Каким был третий этап, который завершился недавно?

— Третий этап был очень лёгкий, надо было рекламировать квартиры нашего спонсора – компании «Трансстрой». Но у меня плохо получается заниматься видеосъёмками, сюжеты делать, монтировать, так как нет оборудования. Вообще я просто убираю по городу мусор. Домой прихожу и делаю пост в «Инстаграм», потом на «Фейсбук». Так и заканчивается день. Времени не остаётся ни на что.

— Какие у вас планы потом, после «битвы»? Вы говорите, что ничего не будет, как прежде. Что изменится, по-вашему?

— Уже изменилось. Я вырос. Я не стоял на месте, развивался в течение всего проекта. А после того, как он завершится, я думаю, займусь своим делом. Реализую свои проекты и выйду на Россию. Запустим «Чорон Добра» по стране.

— Спасибо вам за беседу! И за всё то, что вы делаете. Удачи в «битве»!

— Спасибо. Буду делать всё, что могу. Иначе никак.

Источник: Беседовал Антон ЗОЛОТОВ.
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