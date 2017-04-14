Биржа контактов «Сделано в Якутии. Покупай свое!»: Производители встретились с потенциальными заказчиками

Сегодня 14 апреля в торгово-выставочном центре «Сахамебель» прошла очередная Биржа контактов «Сделано в Якутии. Покупай свое!», организованная Центром поддержки предпринимательства республики и Центром кластерного развития «Якутия» .

Всего в Бирже контактов приняло участие около 30 предпринимателей — производителей мебели, которые презентовали свою продукцию и кратко рассказали о своем производстве.

«Биржа контактов — это новый формат общения, который мы внедрили в 2012 году. Всего по республике у нас около 200 предпринимателей, которые занимаются изготовлением мебели, из них 2 малых предприятия и остальные 190 с чем-то — это микропредприятия. Сегодня мы собрали некоторых из них в мебельном кластере и позвали потенциальных заказчиков, которые могли бы в будущем купить у них их продукцию» — сообщила заместитель генерального директора Центра поддержки предпринимательства республики Марфа Максимова.

Мероприятие посетил первый заместитель министра инвестиционного развития и предпринимательства республики Алексей Загоренко, который лично пообщался с каждым предпринимателем и оценил их продукцию.

«Очень важно, чтобы наши предприниматели грамотно проводили маркетинговую политику, продвигали свою продукцию и развивали рынок сбыта. Это мероприятие проводится как раз в таких целях, чтобы наши покупатели имели возможность ознакомиться с новой продукцией и иметь большой выбор не только привозной, но и местной продукции. Наше правительство оказывает поддержку местному производителю», — сказал Загоренко.

Сами участники Биржи контактов были довольны проведенным мероприятием и обменялись контактами с потенциальными клиентами и своими «коллегами по цеху».

«Выставка-продажа прошла очень интересно. Мы узнали много полезного, например, что в Якутске, оказывается продают большие производственные станки, получили информацию насчет субсидий по модернизации оборудования. Я считаю, что такие мероприятия нужны, чтобы узнать друг друга среди производителей. Город вроде маленький, но все равно кого-то знаем, а кого-то нет. И тем не менее, мы все по разному производим мебель, у всех разный подход к изготовлению. Мы можем уже сообща работать. «, — представитель ООО «Мебелком» Максим Лукин.

Стоит отметить, что представить свою продукцию приехали даже предприниматели из районов.

«Спасибо организаторам данного мероприятия, за то что организовали такую встречу. Мы многое узнали и увидели. Хочется чтоб данное мероприятие развивалось и привлекало новых участников. Впечатления только самые позитивные». — говорит индивидуальный предприниматель из Чурапчинского района Дмитрий Барашков.