Биография врио главы Якутии Айсена Николаева

НИКОЛАЕВ АЙСЕН СЕРГЕЕВИЧ

В 16 лет с золотой медалью окончил Верхневилюйскую физматшколу.

Выпускник Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова.

В 25 лет стал самым молодым депутатом в истории Парламента Республики Саха (Якутия). В 26 лет возглавил КБ «Алмазэргиэнбанк», ставший под его руководством одним из крупнейших региональных банков России.

В 32 года в 2004 году был назначен министром финансов Республики (Саха Якутия), через три года возглавил Администрацию Президента и Правительства республики. В 2011 году был назначен первым заместителем Председателя Правительства Республики Саха (Якутия).

4 марта 2012 года был избран главой городского округа «город Якутск». 10 сентября 2017 года жители столицы избрали А.С. Николаева главой городского округа на второй срок.

Николаев А.С. родился 22 января 1972 года в городе Ленинграде. Вырос в селе Верхневилюйск, в многодетной семье учителей. В 16 лет с золотой медалью окончил Верхневилюйскую физико-математическую школу. В 1994 году окончил физический факультет Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова.

В 1994 году трудовую деятельность начал в финансовой корпорации «САПИ». В 1995 году был назначен заместителем председателя правления «Алмазэргиэнбанка», где курировал важнейшие для становления банка вопросы стратегического планирования, экономической безопасности при выходе на российский фондовый рынок. В 26 лет в 1998 году Айсен Николаев возглавил «Алмазэргиэнбанк». Им была разработана стратегия развития банка, которая получила поддержку Президента республики М.Е. Николаева. В апреле 2000 года Указом Президента РС(Я) «О мерах по укреплению банковской системы Республики Саха (Якутия)» «Алмазэргиэнбанк» был определен одним из уполномоченных банков, ответственных за укрепление экономической самостоятельности и финансовой устойчивости отраслей народного хозяйства Якутии. «Алмазэргиэнбанк» под руководством А.С. Николаева успешно решал задачи обслуживания движения инвестиционных средств нефтегазовой отрасли, госпрограмм экологии и социально-экономического развития улусов алмазной провинции, кредитование сельхозтоваропроизводителей. Банк занял лидирующее положение в финансовой системе республики.

В 1997 году Айсен Николаев избирается депутатом Государственного Собрания (Ил Тумэн) по Оленекскому одномандатному округу. В жесткой конкуренции с 12 кандидатами, в числе которых были действующий депутат, министр, вице-президент «АЛРОСА», он получил высокую поддержку избирателей и в 25 лет стал самым молодым депутатом за всю историю Парламента Якутии. Работал в комиссии Палаты Республики по правам человека, внешней и внутренней политике, межнациональным отношениям, по делам малочисленных народов, общественных объединений и политических партий. В третьем созыве в 2002 году был избран народным депутатом по Богатыревскому избирательному округу столицы. За годы депутатской деятельности работал в самых ключевых комитетах — бюджетном, контрольном, по экономической и инвестиционной политике. Большая работа проводилась по вопросам арктических районов, развитию социальной инфраструктуры, сохранению оленеводства, традиционных промыслов. Одним из главных достижений бюджетного комитета, где он был первым заместителем председателя, является ликвидация долгов по заработной плате по всем отраслям, укрепление социальной направленности госбюджета. Благодаря активизации Контрольного комитета, где Айсен Сергеевич был заместителем председателя, усилились контрольные функции всего Парламента. Он был одним из инициаторов и разработчиков важнейших законов в экономике и социальной сфере республики.

В 2004 году Айсен Николаев, руководитель уже крупного, стабильного банка, назначается министром финансов Республики Саха (Якутия). Руководство Минфином пришлось на период бюджетной реформы, разграничения полномочий между федеральным центром и регионами. Тогда удалось достичь конструктивных отношений с Министерством финансов РФ, сложилась четкая бюджетная политика, повысилась финансовая дисциплина. Под его руководством впервые был проведен всесторонний анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятий республики, системная разработка прогноза государственного бюджета РС(Я). Была реализована программа реформирования региональных финансов, по результатам которой Якутия заняла первое место в России. Активизировалась инвестиционная политика республики, возросли капитальные вложения. На посту министра финансов Айсен Николаев смог добиться принятия комплексного решения федеральной власти по возмещению выпадающих доходов Якутии от арендных платежей АК «АЛРОСА», которые формировали основную доходную часть республиканского бюджета.

Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 16 февраля 2007 года Николаев А.С. назначается руководителем Администрации Президента и Правительства Республики Саха (Якутия). В сфере его ответственности был широкий круг вопросов внутренней политики, включая развитие местного самоуправления, реформирование государственного управления, в том числе в части противодействия коррупции. Айсен Сергеевич возглавлял республиканский оргкомитет «Победа», был сопредседателем Общественно-консультативного Совета при Президенте Республики Саха (Якутия), председателем коллегии Целевого бюджетного фонда реализации социально-экономических и экологических программ улусов «алмазной провинции». Руководил организацией подготовки управленческих кадров для народного хозяйства России, внедрением программы формирования резерва управленческих кадров республики.

В мае 2011 года Айсен Сергеевич Николаев назначается первым заместителем Председателя Правительства Республики Саха (Якутия), курирующим вопросы развития сельского хозяйства, туризма и предпринимательства, охраны природы, науки и инноваций. При его участии был осуществлен переход на программно-целевое управление, разработки и реализации государственных программ Республики Саха (Якутия) как документов стратегического планирования. Под его непосредственным руководством разработано шесть государственных программ, заложивших основы развития важнейших отраслей на годы вперед.

4 марта 2012 года Николаев Айсен Сергеевич избран на должность главы городского округа «Город Якутск». В 2013 году впервые в истории города была принята Стратегия социально-экономического развития Якутска на период до 2032 года. Стратегия стала одной из первых в России на муниципальном уровне. На ее основе приняты комплексные программы по отраслям жизнедеятельности города. Якутск стал пилотным муниципалитетом России по внедрению открытого управления.

С 2012 года более чем на 60% увеличились доходы городского бюджета, в том числе собственные доходы возросли на 72%. В 2,5 раза увеличились инвестиции в объекты капитального строительства. Более чем в два раза возросли темпы жилищного строительства, Якутск стал лидером по вводу жилья на Дальнем Востоке. В сентябре 2017 года Якутск одним из первых городов России успешно завершил президентскую программу расселения аварийного жилья. 2042 семьи получили новые квартиры, снесено полтысячи ветхих домов. Отремонтировано более 80 км. городских дорог. В 2016 году восстановлена проточность Городского канала, утраченная более 20 лет назад. В собственность города возвращены тысячи гектаров земель, в 2-5 раз возросли урожаи овощей и зерновых. В 2015 году первым в республике статус ТОСЭР получил Индустриальный парк «Кангалассы», началось строительство уникального круглогодичного тепличного комплекса.

За годы управления Айсена Николаева полностью решена проблема обучения и воспитания детей на родном языке. Строительством 16 муниципальных и открытием 26 частных детских садов обеспечена доступность дошкольного воспитания для детей с 3 лет. С 2017 года ведется одновременное строительство 12 крупных социальных объектов: 4 школ, 5 детских садов, Детской школы искусств, Библиотечного центра и Дворца современного искусства. Это крупнейший социальный проект государственно-частного партнерства в стране.

По инициативе А.С. Николаева создана Общественная палата города, возвращен исторический герб Якутск, по итогам народного конкурса утвержден гимн столицы. В рейтинге эффективности управления в городских округах Российской Федерации НИУ ВШЭ, опубликованном в мае 2018 года, Якутск занял 12 место среди 92 городских округов страны, опередив все дальневосточные города.

Николаев А.С. является вице-президентом Всемирной организации «Объединенные города и местные власти», вице-президентом Союза городов Заполярья и Крайнего Севера и членом Совета Ассоциации сибирских и дальневосточных городов. Первый заместитель секретаря регионального Политсовета Партии «Единая Россия»

Заслуженный работник народного хозяйства Республики Саха (Якутия). Награжден Грамотами Совета Федерации, Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Президента Республики Саха (Якутия), Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), Правительства Республики Саха (Якутия).

Николаев А.С. – компетентный, принципиальный и требовательный руководитель, обладающий государственным мышлением, современным стилем и методами руководства. В 2017 году успешно прошел обучение по программе «Управленческое мастерство: развитие региональных команд» Центра развития регионов РАНХиГС и Агентства стратегических инициатив (АСИ), созданного по поручению Президента РФ В.В. Путина. В сотрудничестве с АСИ является одним из лидеров реализации Национальной технологической инициативы, движения молодых профессионалов в республике и Дальнем Востоке.

Николаева А.С. отличает активная гражданская позиция, высокая ответственность за улучшение качества жизни и благополучие якутян, дальнейшее развитие города Якутска и республики. Он пользуется заслуженным авторитетом и уважением среди коллег, общественности города и республики, муниципального сообщества России и мира.