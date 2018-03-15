Билеты на «Ленские столбы» теперь продаются и в кинотеатрах

Природный парк «Ленские столбы» объявляет о начале продажи билетов в кассах кинотеатров.

С 16 марта 2018 г. вы сможете приобретать билеты в Природный парк «Ленские столбы» в кассах кинотеатров «Центральный» и «Cinema-Center».

В связи с большим наплывом туристов, для упрощения процедуры оформления пропуска и в целях создания благоприятных условий для посетителей, руководство парка приняло решение о предварительной продаже билетов: теперь станет возможным заранее купить билеты на посещение самой главной достопримечательности Якутии – Природного парка «Ленские столбы».

Напомним, с 2017 года Природный парк «Ленские столбы» работает и в зимнее время. В этом году зимний туристический сезон начался 25 февраля. По словам сотрудников парка, в минувшие выходные парк посетили более 3 тысяч человек. Для сравнения, в прошлом году, такое количество туристов посещало достопримечательность в течение месяца.