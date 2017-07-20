Big in Japan: новость о союзе Алмазэргиэнбанка и JCB разлетелась по всей Японии

В связи с началом выпуска АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО пластиковых карт международной платёжной системы JCB к активной информационной поддержке данного события подключились и японские СМИ.

С конца июня каждый желающий клиент Алмазэргиэнбанка может оформить себе карту международной платёжной системы JCB – эти карты обслуживаются в 190 странах мира, в первую очередь в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Держатели карт JCB от Алмазэргиэнбанка получают скидки при оплате покупок этой картой в организациях-партнёрах: ювелирный салон «Эгэлгэ», торговый дом «Алмаз», в ближайшем будущем к ним присоединятся Якутский хлебокомбинат, ресторан «Мацури» и другие – список планируется расширить благодаря совместной работе JCB и Алмазэргиэнбанка. Но главные преимущества данных карт – всеохватная программа привилегий и скидок по всей территории Японии и в других странах АТР и мира, предоставляемая самой системой JCB, а также кэшбэк от Алмазэргиэнбанка в размере 1% на все покупки, совершаемые за границей. Всё это делает карты JCB от Алмазэргиэнбанка идеальным выбором для поездок за границу в страны как Запада так и, в первую очередь, Востока.

В день начала выпуска пластиковых карт международной платёжной системы JCB Алмазэргиэнбанк официально объявил о старте эмиссии на своём сайте, новость осветили и многие СМИ, как региональные и федеральные. В течение прошедшего месяца к информационной поддержке нового продукта в линейке республиканского банка присоединились многочисленные японские масс-медиа, преимущественно интернет-издания. О выпуске карт JCB сообщили, в числе других, ежедневная газета «Sankei Shimbun», одна из пяти национальных газет Японии, и социальная сеть Ameba (Ameblo), крупнейший интернет-блог Японии. Не остались в стороне и другие иностранные средства информации – новость осветили сайт Cards International, британское подписное интернет-издание, посвящённое теме розничным банкам, эмитентам карт и т.д., и Newsmaker, одна из лучших в Австралии служб распространения пресс-релизов.

Не позднее сентября этого года Алмазэргиэнбанк планирует начать эмиссию кобейджинговых (совместных) пластиковых карт международной платёжной системы JCB и национальной платёжной системы «Мир». Эти карты будут обслуживаться на территории России как карты НСПК «Мир», а за рубежом – как карты JCB, что, несомненно, будет большим преимуществом, в первую очередь для работников бюджетной сферы, и позволит им свободно и с комфортом путешествовать, не заводя дополнительных карт.