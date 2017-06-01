«Бичик» традиционно участвует всероссийском книжном фестивале «Красная площадь»

В третий раз в самом сердце российской столицы, у стен Кремля, с 3 по 6 июня 2017 года состоится главное литературное событие страны – Всероссийский книжный фестиваль «Красная площадь», в котором традиционно примет участие Национальное книжное издательство «Бичик» им. С.А. Новгородова Республики Саха (Якутия), являющееся старейшим и крупным издательством на Северо-Востоке России и одним из лидеров регионального книгоиздания. На фестивале планируется презентация эксклюзивной книги «Великолепие ювелирных украшений Якутии».

На мероприятии примут участие представители региональных издательств, Ассоциации книгоиздателей России (президент АСКИ Константин Чеченев), Наталья Харлампьева и Иван Мигалкин, народные поэты, Председатели Союза писателей Республики Саха (Якутия), ведущие ювелирные компании Якутии (ЮФ «Уран Саха») и др.

В книге «Великолепие ювелирных украшений Якутии» широкому кругу читателей впервые предлагается возможность познакомиться с уникальными ювелирными изделиями Земли Олонхо, приводится полный обзор драгоценных камней и описание редчайших изделий с периода архаики до сегодняшних дней, что позволяет провести интересный экскурс в историю ювелирных украшений Якутии. Читатель узнает много нового о происхождении украшений, завораживающих своей красотой и таинственностью, легендах, связанных с ними, а также о знаменитых мастерах-классиках и новаторах республики.

Во время презентации только 4 июня с 15.00 до 18.00 часов скидка 20% на приобретение уникальной книги «Великолепие ювелирных украшений Якутии».